Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des New Orleans Pelicans !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Le nombre de matchs de Zion Williamson cette saison, le nombre de matchs de Brandon Ingram, aussi. La progression de Trey Murphy III cette saison, la progression de Herb Jones, aussi. Larry Nance Jr. et Jose Alvarado qui jouent les parfaits role players, Jonas Valanciunas et C.J. McCollum un peu plus que de simples lieutenants, et un Willie Green qui tentera de relancer la machine après un exercice 2022-23 un peu loupé. On en parle ? Allez, envoyez la preview, quatorzième de votre série de trente préférée !