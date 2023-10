James Harden incertain pour le match des Sixers demain à Boston

La pré-saison ne tardera plus à battre son plein, deux matchs ce soir et six demain, et en parlant de demain on a appris qu’on ne savait toujours pas si James Harden jouerait avec les Sixers à Boston. En gros on n’a rien appris, et on a décidé d’en faire un article.

La situation actuelle entre James Harden et les Sixers parait claire. On vous l’avait résumé hier juste ici, mais en gros : le joueur veut partir, les Sixers sont d’accord mais veulent évidemment la meilleure contrepartie, les Clippers semblent en pôle position pour se le récupérer, et en attendant… Ramesse joue le jeu et s’entraine avec l’équipe.

Les Sixers joueront donc leur premier match de pré-saison à Boston, pour un classique de l’Est face à l’un des autres favoris de la Conférence. L’occasion de voir à Boston – peut-être – les débuts de quelques nouveaux (Jrue Holiday ?), mais côté Sixers on est encore dans l’interrogatif concernant la présence ou non de pas mal de joueurs, dont James Harden :

“Je ne sais pas (si James Harden jouera). On a un certain nombre de joueurs avec qui on va augmenter en intensité jusqu’à dimanche, je ne sais pas trop où ça va nous mener. On aura sûrement un autre entraînement et ce sera probablement assez physique comme séance. On a toujours comme objectif d’être compétitif demain donc on verra après cet entraînement comment chacun se sent, on verra où nous en sommes” – Nick Nurse

Le nouveau coach des Sixers botte clairement en touche et nous prend donc pour des jambons, mais on imagine aisément qu’il n’allait pas déclarer “que ce con le fait chier et l’empêche de bosser”. Plus sérieusement James Harden semble faire le taf pour l’instant et devra quoiqu’il arrive rester en forme au cas où il doive rattaquer la saison avec Philly, ce qui a tout de même peu de chances d’arriver au vu de ses déclas estivales à l’encontre du boss de la franchise Daryl Morey.

Demain, à minuit, voilà l’heure pour voir si oui ou on James Harden sera en tenue. Demain, à 2h du matin, voilà l’heure à laquelle on pourra peut-être juger de l’envie et de la forme du barbu. NBA is back, et toutes ses petites histoires avec.