Toujours dans les rumeurs suite à sa demande de transfert, James Harden semble de plus en plus pressenti aux… Clippers. Les négociations sont en cours entre Daryl Morey et Trent Redden, mais cela n’empêche pas le barbu de faire semblant prendre au sérieux le training camp des Sixers, après avoir boudé à leur Media Day.

Attendez, quoi ? James Harden avec… Kawhi Leonard et Paul George ? Et Russell Westbrook ? Car oui, bien entendu, si le barbu s’envole vers la Californie, c’est uniquement car le duo Kawhi – PG reste intact. Le package proposé ? Pour l’instant on serait plutôt sur un trade autour de Terrence Mann, avec des joueurs de complément pour matcher les salaires, et du pick de draft. Sauf que les Clippers galèrent à s’en procurer (tiens, bizarre) en essayant d’en trouver sur le marché. Mais une chose est sûre, c’est que Daryl Morey fixe des attentes bien supérieures pour céder son barbu de luxe.

Cela n’empêche en tout cas pas James Harden de participer au training camp des Sixers. Tim Bontemps d’ESPN rapporte même que Joel Embiid a témoigné de l’implication du barbu aux entrainements de Philadelphie (“Personne n’est distrait par la situation”).

James Harden semble donc ne pas faire de vague dans le training camp des Sixers. Mais selon Sam Amick et Shams Charania de The Athletic, Harden ne veut surtout pas faire une Ben Simmons. On se rappelle tous de ce fiasco qui avait engendré pas loin de 20 millions de dollars de perte de salaire à Ben Simmons. Harden n’a sûrement pas envie de marcher sur ses traces. D’autant plus pour l’image du meneur, resté concentré sportivement et qui ne peut qu’éviter de remuer le chaos qu’il sème partout où il passe depuis ces dernières années. James Harden impliqué ? Certes, mais sûrement parce qu’il sait pertinemment que Daryl Morey est en train de passer des coups de fil dans son bureau pour s’en débarrasser.

Sources : ESPN, The Athletic