Plus d’un mois après sa demande transfert, James Harden est toujours un joueur des Sixers. Les négociations entre Philadelphie et Los Angeles semblent au point mort… mais devraient être relancés avant le début de la saison régulière.

Mardi matin, neuf heures moins le quart, c’est l’heure du Ricard de l’update dans le dossier James Harden ! Ça faisait longtemps, hein ? Au moins deux semaines depuis que les Clippers ont ré-affirmé qu’ils ne lâcheraient pas Terance Mann pour le Barbu ! À l’heure actuelle, les choses ne sont pas beaucoup plus avancées, mais la situation pourrait évoluer d’ici quelques semaines. Selon Shams Charania, les Sixers et les Clippers sont en effets attendus pour relancer les négociations pour un transfert du guard de bientôt 34 ans.

L’insider de The Athletic précise que la volonté d’Harden est toujours d’être transféré, de préférence du côté de Los Angeles. De son côté, le front office de Philly ne semble pas s’y opposer et travaille pour exaucer sa demande. Bonne nouvelle, tout le monde est d’accord sur la direction à prendre. Reste désormais à voir les conditions du deal, parce que les Clippers ne sont assurément pas prêts à mettre le paquet pour s’attacher les services de la Barbe. Conscients que les Sixers sont dans une impasse, ils veulent être patients, quitte à attendre le dernier moment pour leur mettre la pression et les obliger à accepter une offre au rabais.

Harden en 2020-21 : Houston

Harden en 2021-22 : Brooklyn

Harden en 2022-23 : Philadelphie

Harden en 2023-24 : ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2023

Du côté de Philadelphie, on n’entend évidemment pas la chose de cette oreille. Le General Manager Daryl Morey sait que son équipe pourra difficilement être compétitive si elle perd James Harden sans récupérer des joueurs de qualité en échange. Les Clippers n’ayant pas prévu d’être généreux, on les voit mal formuler une offre qui satisferait Philly, pour qui la meilleure option serait donc peut-être de… conserver Harden contre son gré. Au regard du passif du Barbu et de sa capacité à tout faire pour obtenir son transfert, ce n’est peut-être pas l’idée du siècle, mais les Sixers n’ont pas vraiment le choix s’ils ne veulent pas gâcher une saison de plus du prime de Joel Embiid.

Nouvelle update dans le feuilleton James Harden : on devrait avoir de nouvelles updates dans les prochaines semaines. On espère que vous êtes contents de cette info, parce que c’est tout ce qu’il y a à gratter sur le dossier pour le moment.

Source : The Athletic, Bleacher Report