À moins de deux mois du début du camp d’entraînement, de nombreuses équipes commencent à finaliser leur roster pour la saison prochaine. C’est le cas des Warriors, qui vont accueillir des workout de vétérans agents-libre dans les prochaines semaines afin de renforcer leur banc.

Après la période des gros transferts, place aux petits ajustements ! Golden State a réalisé son move principal dès la fin du mois de juin en récupérant Chris Paul contre Jordan Poole avant même l’ouverture de la Free Agency, et s’attache désormais à renforcer son effectif par des joueurs de complément. Dans cette optique, ils vont organiser des workouts pour six vétérans dans les deux prochaines semaines selon l’insider de The Athletic Shams Charania.

The Warriors are holding free-agent workouts with veterans Dion Waiters, Tony Snell, Kent Bazemore, Juan Toscano-Anderson, Harry Giles and Trey Burke at facility over next two weeks, sources tell me and @anthonyVslater. GS has multiple round of workouts to identify signings.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 9, 2023

Parmi cette liste, deux joueurs ont déjà joué pour Golden State. Juan-Toscano Anderson a porté les couleurs des Warriors pendant trois saisons entre 2019 et 2022, affichant une moyenne de 4,8 points, 3,3 rebonds et 2,2 passes en 17,1 minutes par match. S’il n’a pas été un joueur marquant de la franchise, il a tout de même fait partie de l’équipe championne en 2022. De son coté, Kent Bazemore a disputé deux saisons dans la Baie, à plus de six ans d’intervalle. Si ses statistiques étaient presque anecdotiques en 2013-2014, il a eu un apport intéressant lors de l’exercice 2020-21 avec 7,2 points, 3,4 rebonds et 1,6 passe en à peine 20 minutes de moyenne.

Le plus gros nom de ce groupe de vétérans est assurément celui de Dion Waiters. Pick numéro 4 de la draft 2012, il affiche une moyenne de 13,1 points en carrière. Sa dernière apparition en NBA date de 2020, quand il a remporté le titre dans la bulle avec les Lakers. Depuis, il a effectué des workouts avec plusieurs équipes sans jamais décrocher de contrat. De leur côté, Tony Snell et Trey Burke n’ont pas foulé les parquets de la Grande Ligue depuis la saison 2021-22.

Enfin, le petit poucet de se nomme Harry Giles. À 25 ans, l’ancien intérieur des Kings n’a pas joué en NBA depuis 2021 malgré deux premières saisons pas inintéressantes (7 points et 4 rebonds de moyenne). Seul joueur de la liste à pouvoir prétendre à un two-way contract, il espère retrouver un contrat en NBA la saison prochaine, et a déjà effectué des workouts avec le Magic et les Knicks dans ce but.

Dion Waiters, Kent Bazemore, Juan Toscano-Anderson,… il y a quelques noms intéressants dans cette liste d’agents libres qui vont effectuer des workouts avec les Warriors. Alors la DubNation, vous choisissez qui ?

Source : The Athletic