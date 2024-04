Malgré un début de match tonitruant des Nuggets, toujours privés de Jamal Murray, les Clippers sont parvenus à renverser la vapeur pour s’imposer à domicile. Et malgré un énième triple-double de furieux, Nikola Jokic n’a pas réussi à tuer le match au buzzer.

Des Nuggets montant en puissance face à des Clippers orphelins de Kawhi Leonard, on sentait le scénario classique arriver pour Denver : boulot sérieux, large avance, et Collin Gillespie sur le terrain dès la fin du troisième quart. Et c’était bien parti pour se passer comme ça ! Gros premier quart des Nuggets, Nikola Jokic qui fait pleuvoir les 3-points et on était déjà à +15 Denver après 7 minutes de jeu.

Jokic shows off the touch on the floater for an early 5/5 start!

DEN-LAC on TNT pic.twitter.com/V9aYjp2wSq

— NBA (@NBA) April 5, 2024

Pour se sortir du rythme dicté par les Nuggets, Tyronn Lue va s’appuyer sur ce qu’il a sur le banc. En voilà une idée qu’elle est bonne, car au final la touche des Nuggets s’est faite outscorer 34 à 9 ce soir. Ça décoiffe, et ça commençait avec du gros tomar de Russell Westbrook qui s’en donnait à cœur joie pour mettre l’ambiance dans une Crypto.com Arena qui commençait à tirer la gueule.

Me lasserai jamais de voir cet homme dunker pic.twitter.com/krjXHcqoZq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2024

Un gros boulot d’Amir Coffey, de Russ et de Norman Powell, qui ont mis les Clippers sur de bons rails pendant que les titulaires soufflaient. En face, Christian Braun était un peu seul dans la second unit pour répondre. Bref, les Clippers font un gros run de 13-0 et les titulaires des Clippers font de leur mieux pour répondre avec leurs armes et un Aaron Gordon qui fait un peu de tout ce soir, comme souvent. 18 points à 5/10 aux tirs, 6 rebonds, 7 passes et 2 contres avec une interception.

Aaron Gordon gets the friendly bounce on the and-1 poster finish!

DEN-LAC on TNT pic.twitter.com/uzSrB8lEpB

— NBA (@NBA) April 5, 2024

Ses adversaires directs, James Harden et Paul George, scorent à qui mieux mieux, et les Clippers mènent 53-49 à la mi-temps. Paul George est lourd (28 points et 3 interceptions pour lui ce soir, à 10/21 au tir), les Clippers continuent sur leur bonne lancée dans le troisième quart. Ramesse nous fait sa cuisine avec 20 points, 6 rebonds, 8 assists sur la soirée, et c’est lui qui envoie Russ sur la lune alors que les Nuggets amorcent un début de comeback.

James Harden lob ↗️ Russell Westbrook monster jam!

DEN-LAC on TNT pic.twitter.com/7wiU9VSV3p

— NBA (@NBA) April 5, 2024

Dans le quatrième quart-temps, les équipes se rendent coup pour coup, et les Nuggets semblent de diriger vers un comeback, on le sent venir. Denver défend dur et contre-attaque efficacement. Mais les Clippers tiennent bon. Ivica Zubac ne tremble pas aux lancers (6/6) et fait un beau chantier dans la peinture avec 14 points et 15 rebonds.

Le Joker, lui, pèse de tout son poids sur l’attaque des Nuggets. 36 points à 14/24 au tir et 3/8 derrière l’arc, avec 17 rebonds et 10 passes décisives en plus de 40 minutes. Un nouveau triple-double, et pas des moindres. Nikojo ramène les siens à -2 sur un gros 3-points à moins d’une minute de la fin mais les Nuggets seront trop courts. Le Joker trouve une dernière opportunité à longue distance mais se manque et le score en reste à 100 à 102 pour les Clippers. On souffle à Los Angeles, en gardant une petite avance sur les Mavericks pour avoir l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs.

Jokic (36 PTS) cuts the deficit to 2 with 33 seconds left in the 4th quarter!

DEN-LAC on TNT pic.twitter.com/fAH3z8r6Af

— NBA (@NBA) April 5, 2024

Les Clippers se sont fait peur, mais ressortent de ce match avec une victoire référence sans leur leader. Pour les Nuggets, ce n’est évidemment pas l’opération de l’année puisqu’on laisse les Wolves seuls sur la première marche de l’Ouest. On se retrouve en mai entre ces deux équipes, pour une petite série sympatoche ? Nous on veut bien !