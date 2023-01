Voilà un traumatisme qui n’est pas prêt de passer. Ce vendredi, les Nuggets ont une nouvelle fois tapé les Clippers en s’imposant 115 à 103 sous les projos du Staples. Un classique depuis bientôt trois ans, quand Denver renversait le cours d’une série de Playoffs dans la Bulle d’Orlando. Et devinez quoi ? À Los Angeles, ça laissé beaucoup de traces.

Bulle d’Orlando, 11 septembre 2020. Les Clippers mènent 3 à 1 en demi-finale de la Conférence Ouest.

Zou, les Nuggets font une « Warriors 2016 » et remportent la série 4 à 1. Nikola Jokic est immense. Jamal Murray est un grand malade.

Tout ceci nous amène à une stat : depuis le Game 4 de cette série (situation de 3-1 donc), Denver a remporté onze de ses quatorze matchs disputés contre les Clippers. C’est bien hein, mais pas assez fou pour mériter un papier, non ? La dynamique récente est plus… saisissante : six victoires consécutives des Nuggets depuis le 20 janvier 2022 (sept si on compte la Summer League). Le groupe de Mike Malone est en tête de l’Ouest, quand celui de Tyronn Lue n’est “que” 7e de cette même conférence. Vous nous voyez venir ? Suivant cette série noire, les Clippers n’ont pas intérêt de croiser le fer contre Denver en Playoffs. Que cela passe par le play-in ou par une qualification directe, trop d’immeubles dans la tête des Californiens. Mais ces derniers disposent d’une ultime chance d’inverser la tendance : déplacement le 27 février prochain à la Ball Arena de Denver. Un rendez-vous immanquable qui conditionnera le futur des deux franchises.

Embêtés par l’« intermittence » de leurs leaders, les Clippers composent en ce moment sans Paul George. Ils ont le papier pour viser le titre, mais absolument pas la dynamique avec… sept revers en huit matchs. Un contraste bien sec avec la situation royale des Nuggets : trône de la Conférence Ouest, Nikola Jokic qui repose le poignet, cinq victoires de suite. What else ? Un sweep en mai contre les Clippers ? Le scénario fait sens.