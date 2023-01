Après la faillite de la plateforme de cryptomonnaie FTX, le Miami Heat est en recherche d’un nouveau partenaire naming pour sa salle, anciennement connue sous le nom d’American Airlines Arena puis FTX Arena. En attendant ce nouveau deal, il faudra appeler l’enceinte du Heat la “Miami-Dade Arena”.

Le comté de Miami-Dade et la franchise du Miami Heat viennent effectivement d’annoncer leur accord pour renommer ainsi la salle située sur Biscayne Boulevard. C’est évidemment temporaire, juste le temps que le Heat trouve un nouveau partenaire naming pour succéder à FTX. Bon, niveau originalité c’est pas ouf, mais c’est déjà mieux que simplement “The Arena”, le nom que voulait d’abord donner le Heat à sa salle.

Comme indiqué aussi dans ce communiqué, l’ensemble des références à FTX vont progressivement disparaître à l’intérieur et autour de la salle de Miami. Alors évidemment, cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faudra en effet plusieurs semaines pour enlever toutes les traces de la plateforme de cryptomonnaie. Mais on peut dire que le processus a officiellement commencé, le partenariat naming entre FTX et la franchise de Miami ayant été rendu caduc juridiquement ce mercredi.

Reste à voir désormais qui va s’associer avec la franchise de Miami pour donner son nom à la salle du Heat. Peut-être que BangBros reviendra à la charge qui sait…

_____

Source texte : Miami Heat