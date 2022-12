De nombreux sportifs avaient investi dans la plateforme de cryptomonnaie FTX, qui est tombée en faillite il y a quelques semaines. Parmi eux, Udonis Haslem, le joueur du Heat, qui déclare avoir perdu près d’une quinzaine de millions de dollars dans l’affaire.

Vous avez peut-être entendu parler récemment de FTX, cette plateforme américaine de cyptomonnaie dont le fondateur et ancien patron, Sam Bankman-Fried, fait aujourd’hui face à de gros soucis avec la justice de différents pays, suite à la faillite de sa structure et les nombreuses dettes faisant suite à ses déboires. Parmi les personnes qui se retrouvent concernées, il y a donc l’intérieur vétéran du Heat, à qui l’affaire aura coûté près d’une quinzaine de millions de dollars. Une somme assez conséquente, même pour des sportifs professionnels habitués à toucher des millions par an (71 millions de dollars gagnés en carrière pour Haslem).

“Je me suis fait arnaquer pour 15 millions de dollars.” – Udonis Haslem, via le Sun Sentinel

Fort heureusement pour le joueur et les siens, à commencer par son épouse Faith et leurs trois fils, les sommes perdues ne concerneraient pas directement sa fortune personnelle, mais le montant des parts qu’il possédait dans la société suite à son investissement de départ. Rappelons que FTX a un lien avec le Miami Heat, puisqu’elle possède encore à ce jour un contrat de naming qui lui permet de donner son nom à l’enceinte dans laquelle évolue les joueurs d’Erik Spoelstra, bien que la franchise ait annoncé son intention d’y mettre un terme dès que possible. Haslem était d’ailleurs l’un des principaux ambassadeurs de la marque dans le cadre de ce partenariat.

D’autres joueurs NBA, anciens ou actuels, ont été touchés de près ou de loin par ce scandale. Shaquille O’Neal et Cade Cunningham ont subi des pertes significatives – notamment le meneur des Pistons qui devait recevoir des bonus en cryptomonnaie avec BlockFi (qui a aussi fait faillite juste après la chute de FTX) – , tandis que Stephen Curry fait partie, à l’instar de la légende NFL Tom Brady, des personnalités ayant intenté une action collective à l’encontre du fondateur. La star japonaise du tennis Naomi Osaka, quant à elle, se trouve dans une situation similaire à celle de Udonis Haslem.

Le célèbre vétéran de South Beach se serait bien passé de cette mésaventure, ainsi que toutes les personnes concernées. On pourra néanmoins se rassurer pour lui en sachant qu’il n’a pas mis sa famille en péril malgré les pertes assez lourdes qu’il aura subies dans l’histoire.

Source texte : Sun Sentinel (via Heat Nation)