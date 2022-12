John Collins dans les rumeurs de transfert, c’est comme les embouteillages à Paris, on a l’habitude. Néanmoins, les franchises intéressées par ses services peuvent varier et justement, une équipe un peu surprise veut se mêler aux discussions : les Indiana Pacers.

En début de saison, on était nombreux à voir les Pacers au sein des bas-fonds de la Conférence Est. Mais aujourd’hui, Indiana est dans le Top 8 avec un bilan tout juste à l’équilibre (16 victoires – 16 défaites), de quoi se montrer potentiellement ambitieux sur le marché des transferts.

Comme indiqué par Jake Fischer de Yahoo Sports récemment et confirmé hier par l’insider Marc Stein, les Pacers surveillent le dossier John Collins, peut-être plus que jamais en partance d’Atlanta. L’ailier-fort de 25 ans – sous contrat jusqu’en 2025 minimum – propose sa plus faible contribution statistique depuis sa campagne rookie (12 points, 7,4 rebonds, 49% au tir, 8 matchs ratés en décembre à cause d’une blessure à la cheville) et on a comme l’impression que des changements sont inévitables chez les Hawks au vu des turbulences caractérisant aujourd’hui la franchise d’ATL.

Nets, Pacers, Jazz, Wizards All Pursuing John Collins https://t.co/YjsiTif4Eg — RealGM (@RealGM) December 23, 2022

L’idée pour Indiana derrière ce transfert potentiel de Collins ? Renforcer son poste 4 où le décevant Jalen Smith a récemment perdu sa place de titulaire au profit de l’extérieur Aaron Nesmith. Il est vrai que le frontcourt des Pacers a besoin de renfort si ces derniers veulent vraiment regarder vers le haut, ce qu’ils peuvent se permettre de faire aujourd’hui au vu de la saison calibre All-Star de Tyrese Haliburton, la très belle campagne du rookie Ben Mathurin, ou encore la solide saison du pivot Myles Turner (dont l’avenir est également incertain car en dernière année de contrat) et Buddy Hield à l’arrière.

Reste à voir quelles pièces pourraient intéresser Atlanta en dehors d’Hali et Mathurin, qu’on imagine intouchables aujourd’hui au sein de la franchise de l’Indiana. Hield ? Turner ? Une autre contrepartie ? Difficile à dire aujourd’hui car comme le précise Marc Stein, le dossier du transfert potentiel de Collins avance doucement malgré les nombreuses rumeurs à son sujet. Et puis comme dit plus haut, les Pacers ne sont pas la seule franchise sur le coup. Utah, Brooklyn, Washington et Dallas sont également à surveiller et pourraient faire le forcing à l’approche de la trade deadline du 9 février.

Néanmoins, le fait de voir les Pacers dans ce genre de discussions symbolise bien la trajectoire inattendue prise par la franchise de l’Indiana, qui veut visiblement surfer sur la vague.

Sources texte : Marc Stein, Bleacher Report