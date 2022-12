Absent des parquets depuis un mois, Michael Porter Jr va retrouver les terrains ce soir lors du match entre les Nuggets et les Blazers. Un comeback qui va faire le plus grand bien, à une équipe de Denver déjà bien en forme.

L’update qui donne le sourire vient de Chris Dempsey, expert des Nuggets sur Altitude Sports.

En effet, depuis le 22 novembre dernier nous n’avions pas pu voir MPJ tenter ses tirs bien smooth, une blessure au talon l’empêchant de jouer avec ses copains.

Ce qu’on espérait, c’est que ce soit rien de grave et que son dos soit laissé au repos, nous voici donc 1 mois plus tard et le retour est attendu ce soir.

And Michael Porter Jr. just said yes, he’s playing tomorrow against Portland #Nuggets — Chris Dempsey (@chrisadempsey) December 22, 2022

Près de 17 points à 43% de réussite à trois-points.

Voilà ce qu’a produit Michael Porter Jr cette saison, en attendant d’en voir plus aux côtés de Nikola Jokic et compagnie.

Dans le Colorado, pas de rush ni de stress. Le top de la Conférence Ouest est atteint sans avoir pu bénéficier d’un effectif complet, le retour de Porter Jr devrait aider en ce sens.

Sachant qu’on n’a pas pu vraiment juger ces Nuggets depuis le début de saison, le retour de MPJ sera-t-il suivi par celui de Jamal Murray ? Incertain ce soir contre Portland, le meneur est attendu dans les prochains jours. Son association avec Jokic et Porter Jr pourrait créer des étincelles, dans une équipe déjà remplie d’automatismes.

Que Damian Lillard prépare son plus grand coup de chaud, car ce soir les mains vont se frotter côté Nuggets. Welcome back, Michael Porter Jr !

Source : Chris Dempsey – Altitude Sports