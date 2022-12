Dans deux jours, la NBA va connaître l’un des grands moments de sa saison régulière avec les toujours très attendus matchs de Noël. Mais cette année, pas de Nets ou de Kevin Durant au programme du Christmas Day. Comment se fait-ce ? KD a une explication très simple.

Kevin Durant est l’un des cinq meilleurs joueurs de la planète basket. Il est accompagné d’une autre star nommée Kyrie Irving. Les Nets – en plein boom avec 11 victoires en 12 matchs – sont l’une des quatre meilleures équipes de la Conférence Est. Brooklyn se trouve à l’intérieur du très gros marché new-yorkais. Et l’équipe de BK était dans les petits papiers de la NBA pour le Christmas Day au cours des deux dernières années.

Alors oui, on peut effectivement s’interroger sur l’absence des Nets à Noël cette année, eux qui regarderont comme nous les cinq affiches depuis leur canapé. Ça va notamment faire bizarre pour Durant, habitué à jouer sous les spotlights du Christmas Day quand il n’est pas blessé. Mais KD prend l’entière responsabilité de cette absence.

“Knicks-Nets would’ve been a perfect matchup on Christmas, hopefully we can get that going forward. I probably am responsible for us not playing on Christmas because of what went on this summer.”

Kevin Durant on the Nets not having a Christmas Day game this year: pic.twitter.com/8w1EJq57wu

— Nets Videos (@SNYNets) December 22, 2022