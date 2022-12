Dans un papier traitant de façon non-exhaustive les rumeurs autour des mouvements de joueurs à l’approche de la trade deadline, Bleacher Report nous apprend (vous savez, le fameux league sources tell) que le Jazz du manager Danny Ainge discute actuellement d’une extension de contrat avec son arrière Jordan Clarkson, ce qui serait une juste récompense pour les performances du joueur.

Qu’elle semble loin, cette époque où Jourdain le fils de Clark n’était rien d’autre qu’un pétard ambulant qui tentait tant bien que mal de trouver sa place chez les faibles Lakers de Kobe en fin de carrière ou des Cavs en début d’ère post-LeBron. Qui aurait pu prédire que quelques années plus tard, ce joueur imprévisible finirait Sixth Man of the Year (en 2021) puis arrière titulaire et deuxième meilleur scoreur (avec une moyenne de 20 pions par match cette saison) d’une team toujours en course pour le top 6 de l’Ouest ?

C’est pourtant bien ce qu’est devenu l’Américano-philippin, et c’est ce que souhaitent récompenser les dirigeants du Jazz à travers une potentielle extension de contrat.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, le natif de Tampa (Floride) touche la somme de 13 millions de dollars cette saison, et possède une player option de 14 millions pour la saison 2023-24. Option qu’il pourrait décliner l’été prochain pour tester le marché et obtenir un joli contrat sur plusieurs années. Cela ne serait que justice pour un acteur majeur de la belle saison des joueurs de Will Hardy (bilan positif de 19 victoires – 16 défaites, 7e de l’Ouest), alors qu’on leur prédisait en début d’exercice le départ de tous les cadres après le duo Gobert-Mitchell ainsi qu’une saison dans les bas-fonds de la Ligue. Une belle réponse sur les parquets donc, qui pourrait bientôt se traduire dans le compte en banque du joueur.

Que cela soit pour récompenser son excellent début de saison ou espérer en faire un asset transférable pour plus tard (Danny Ainge reste Danny Ainge), le Jazz a toutes les bonnes raisons du monde pour prolonger Jordan Clarkson. Bientôt un accord à venir entre les deux parties ?

Source texte : Bleacher Report