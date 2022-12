Possédant actuellement le meilleur bilan de la Conférence Ouest à égalité avec Denver (19 victoires – 11 défaites), les Grizzlies ont réussi à bien compenser l’absence longue durée de Desmond Bane. Néanmoins, tout le monde a envie de le revoir du côté de Memphis, et son retour pourrait bien se faire ce soir !

11 novembre 2022. Date de l’Armistice mais aussi date de la dernière apparition de Bane sous les couleurs des Grizzlies.

L’arrière de Memphis a en effet raté les 17 derniers matchs de son équipe (bilan de 10 victoires – 7 défaites), une série qui pourrait donc prendre fin ce soir si l’on en croit le rapport de blessures de la franchise du Tennessee. Desmond est effectivement listé comme “incertain” – une première depuis qu’il a rejoint l’infirmerie à cause d’une grosse entorse à l’orteil du pied droit – ce qui ouvre la possibilité d’un retour pour la belle affiche à Phoenix qui sera d’ailleurs diffusée en antenne nationale.

.@memgrizz status report, Dec. 23 at @Suns: QUESTIONABLE

D. Bane – RT Big Toe Sprain OUT

K. Chandler – G League Assignment

D. Green – LT Knee Surgery Recovery

J. LaRavia – G League Assignment

K. Lofton Jr. – G League Two-Way Transfer

V. Williams Jr. – G League Two-Way Transfer — Grizzlies PR (@GrizzliesPR) December 23, 2022

Que Bane rejoue ce vendredi dans l’Arizona, à Noël contre Golden State ou même lors du match suivant (à nouveau face à Phoenix), son retour semble en tout cas imminent. Et ça c’est évidemment une grande nouvelle pour Memphis.

Avant de rejoindre l’infirmerie début novembre, le 30e choix de la Draft 2020 lâchait carrément une campagne calibre All-Star : 24,7 points de moyenne, 4,9 rebonds, 4,8 passes, plus de 46% de réussite au tir dont 45% à 3-points (!) et 91% aux lancers-francs. De quoi former tout simplement le meilleur backcourt de la NBA aux côtés de Ja Morant.

Depuis son arrivée à Memphis il y a un peu plus de deux ans, Desmond Bane est devenu l’un des plus beaux symboles de l’ascension des Grizzlies vers les hauteurs de la Conférence Ouest. Celui qui a d’abord débarqué en NBA avec le costume de 3&D potentiel a prouvé sa capacité à devenir bien plus qu’un role player, franchissant les échelons les uns après les autres jusqu’à se transformer en deuxième scoreur de Memphis derrière Morant et devant le duo Jaren Jackson Jr. – Dillon Brooks.

Avec Bane de retour dans le lineup et une infirmerie qui se vide, les Grizzlies peuvent-ils mettre tout le monde d’accord à l’Ouest dans les semaines à venir ?

___

Source texte : Grizzlies