Si Jae Crowder n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison, son nom fait partie de ceux qui reviennent le plus souvent dans les rumeurs de transfert. Où l’ailier vétéran poursuivra-t-il sa carrière ? Mystère et boule de gomme mais ce qui est sûr, c’est que Phoenix attend une vraie pièce en échange.

Lorsque les Suns ont atteint les Finales NBA en 2021 avant d’enchaîner avec la meilleure saison régulière de leur histoire, Jae Crowder représentait un membre important du collectif de Monty Williams : 127 matchs joués en tout, 109 dans le cinq de départ, 9,7 points, 5 rebonds et 1 interception de moyenne avec un taux de réussite de 37% à 3-points, le tout en apportant cette dose de nasty ainsi que l’impact physique dont les Suns avaient besoin.

Bref, un titulaire confirmé.

Alors forcément, aujourd’hui, la franchise de Phoenix attend une contrepartie similaire en échange de l’ailier fort de 32 ans. L’insider Marc Stein le confirme, précisant que les Cactus ont récemment refusé une offre des Wizards impliquant l’ailier japonais de 24 ans Rui Hachimura.

Au vu de la situation actuelle des Suns, qui rêvent toujours de retourner en Finales NBA malgré la déception des derniers Playoffs ainsi que les hauts et les bas du début de saison (bilan de 19 victoires – 13 défaites, 4e à l’Ouest), ils visent un joueur capable de rehausser le plafond de l’équipe, si possible en apportant l’expérience que possédait Crowder (10 ans en NBA, 9 campagnes de Playoffs, 2 participations aux Finales NBA). C’est d’autant plus le cas que Cam Johnson – la pépite de Phoenix qui remplace Crowder dans le cinq – est absent depuis début novembre suite à une opération au genou.

Alors, qui a ça en stock ?

Parmi les joueurs qui ont pu être associés avec les Suns dans le cadre d’un potentiel transfert de Crowder, on a eu notamment Eric Gordon et K.J. Martin de Houston. Le nom de Kyle Kuzma (Wizards) a également été mentionné, tout comme celui d’Harrison Barnes (Kings). Mais aucun deal ne s’est matérialisé pour l’instant, et le temps ne joue pas vraiment en faveur des Suns. Déjà parce que Crowder ne joue pas (ce qui peut impacter négativement sa cote), et ensuite parce que le contrat de Jae prend fin au terme de la saison 2022-23, où il deviendra agent libre. La marge de manœuvre de James Jones, le manager général de Phoenix, va ainsi baisser de plus en plus au fur et à mesure qu’on s’approche de la trade deadline du 9 février prochain…

Alors que Milwaukee, Atlanta, Miami et Washington surveillent le dossier Jae Crowder, les Suns n’ont toujours pas trouvé leur bonheur en échange du vétéran. Et plus ils attendent, plus ça risque d’être compliqué. Comme mentionné par Marc Stein, le tout récent changement de propriétaire pourrait néanmoins débloquer la situation dans un futur proche. Affaire à suivre.

Source texte : Marc Stein