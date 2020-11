Officiel : Jae Crowder rejoint les Suns pour 3 ans et 30 millions, un vétéran en plus dans le Playoffs project des Cactus

Avec l’acquisition de Chris Paul au début du marché des transferts, les Suns ont clairement annoncé leur objectif sur le court terme : retrouver les Playoffs après une décennie d’absence. Dans cette optique, Phoenix vient d’ajouter le vétéran Jae Crowder, qui quitte donc Miami.

Car Jae Crowder, niveau expérience, c’est plutôt pas mal. 30 ans pile-poil, pas mal de franchises au compteur, plus de 70 matchs de Playoffs en carrière, une participation aux Finales NBA en octobre dernier dans la bulle, où il a apporté une belle contribution au Heat dans un rôle de 3&D bien solide. C’est ce gars-là qu’espèrent récupérer les Suns, qui viennent donc de le recruter pour trois saisons et 30 millions de dollars d’après Shams Charania de The Athletic. On se souvient notamment de la très belle série de Crowder face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo lors des demi-finales de la Conférence Est, où il avait apporté 15,2 points par match et 6,0 rebonds à 43,1% du parking. Ça reste évidemment un échantillon limité et Phoenix ne lui demandera pas d’évoluer à un tel niveau dans l’Arizona, mais c’est pour vous dire que dans un bon soir, l’ami Jae peut planter de loin tout en apportant sa présence physique et son intensité en défense. Un gars qui rentrait bien dans la Heat Culture, mais la franchise de Miami ne voulait sans doute pas s’engager sur plusieurs saisons avec Crowder étant donné qu’elle souhaite se positionner sur le dossier Giannis en 2021. Et si le vétéran était intéressé pour prolonger à Sud Plage, il a choisi un contrat plus long avec plus de billets verts garantis. Compréhensible, et puis il débarque dans une franchise ambitieuse avec le trio Chris Paul – Devin Booker – Deandre Ayton.

Jae Crowder will sign a three-year, $30M deal with the Suns, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/yNYPAZX5Dp — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Au niveau du rôle qu’aura Jae Crowder au sein des Suns version 2021, ça dépendra notamment de l’avenir de Dario Saric, agent libre restrictif durant l’intersaison. Mais avec le départ de Kelly Oubre Jr. (impliqué dans le transfert de CP3 et désormais à Golden State), y’a moyen que Jae évolue en tant que titulaire sur le poste 4 avec Paul, Booker, le jeune Mikal Bridges à l’aile, et Ayton en tant que pivot. Autant dire que ça commence à être vraiment sérieux comme cinq de départ et il faudra compter sur les Cactus pour se battre dans la course aux Playoffs à l’Ouest, eux qui ont montré de très bonnes choses dans la bulle avec huit victoires en autant de matchs.

La franchise de Phoenix ajoute donc un vétéran de qualité qui va pouvoir apporter une contribution solide à une équipe ambitieuse. On va désormais suivre le dossier Saric de près, et on verra si le recrutement de Crowder est une manœuvre anticipée pour compenser son potentiel départ.

Source texte : The Athletic