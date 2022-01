Bismack Biyombo s’éclate avec les Suns : un CDD pour l’instant sans lendemain mais le crush est mutuel

Vous l’avez sans doute remarqué depuis quelques matchs (deux) : un illustre vétéran a repris du service en NBA du côté de Phoenix, et si chaque franchise ou presque pioche depuis quelques semaines dans l’EPAHD le plus proche afin de compléter son roster, les Suns ont pour leur part réussi un superbe coup en attirant… Bismack Biyombo pour jouer les pompiers de service. Sit down, il est de retour.

On avait appris la nouvelle un 1er janvier en sortie de cuite solo soirée sous le signe de la distanciation, ce bon vieux Bismack Biyombo était donc de retour en NBA, à Phoenix, lui qui n’avait pas trouvé preneur cet été après trois saisons discrètes avec les Hornets. Bismack Biyombo ? C’est ce mec qui avait littéralement explosé en 2016 lors de Playoffs incroyables avec les Raptors jusqu’à prendre 26 rebonds dans un Game 3 dantesque de Finales de Conférence face aux Cavs de LeBron et Kyrie, qui avait ensuite pris son pactole à Orlando, le nez fin pour le Magic, avant de redevenir le Bismack qu’on connait, le Bismack qu’il est vraiment, à savoir un honnête soldat, protecteur d’arceau, rotation moyenne au poste 5 mais coéquipier parfait. Après deux saisons en Floride et trois à Charlotte revoilà donc BB dans le game, et les Suns ont une fois de plus réalisé le coup parfait en signant le pivot pour dix jours, dans le but de remplacer numériquement Deandre Ayton et JaVale McGee, courtes absences auxquelles il faut rajouter celles, longue durée, de Frank Kaminsky ou encore Dario Saric, parfois utilisé comme seul intérieur la saison passée avant de se faire les croisés en Playoffs.

La rotation intérieure des Suns depuis deux matchs ? Bismack Biyombo donc, et Jalen Smith, sophomore en galère la saison passée et qui explose depuis quelques matchs, on vous en parlait d’ailleurs pas plus tard qu’hier. Deux pompiers de service étonnants, et cette nuit face aux Pelicans Bismack s’est pour sa part rappelé au doux souvenir d’une époque qui… n’a jamais existé, en compilant une production et une feuille de stats tout à fait notable. 16 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 steals et 3 contres, à 6/6 au tir et 4/7 aux lancers. Ok Draymond Biyombo. Utilisé en rotation de son jeune coéquipier, Bismack a découvert, notamment, le plaisir que peut procurer le fait d’évoluer aux côtés de… Chris Paul, le Point God ayant mis environ 30 secondes pour transformer un énième coéquipier en Karl Malone 2.0. Présence dissuasive en défense, découverte du pick and roll à 29 ans, tout va bien pour le B et tout va bien pour les Suns qui prouvent ici, une fois de plus, la malice dont gfait part leur front office en allant chercher pour dix jours un vétéran solide et adaptable.

La suite ? Hum, c’est là que ça se complique. Deandre Ayton et l’illustre JaVale McGee seront bientôt de retour, Jalen Smith fait ses gammes et représente – malgré son statut de free agent l’été prochain – un chouïa plus l’avenir que l’intérieur congolais, mais on sait aussi que la trade deadline approche et que les Suns devraient très vite s’agiter pour améliorer encore un peu plus un groupe dont la bague est l’objectif assumé et réaliste. De là à transformer le CDD de dix jours de Bismack en contrat longue durée ? Pas sûr, pas sûr du tout, même si les belles dispositions du grand dadais devraient au moins lui permettre de retrouver rapidement du taf, à Phoenix ou ailleurs.

Une soirée parfaite pour Bismack Biyombo et quelques GM qui doivent probablement se poser la question de son utilité dans leur roster. Et avec un peu de chance, le Magic frappera peut-être de nouveau à la porte avec un contrat de 72 millions sur quatre ans, qui sait.