Bismack Biyombo est de retour en NBA : direction le soleil de Phoenix pour dix jours, et plus si affinités

Sur la liste des joueurs sans équipe fixe qui retrouvent soudainement un toit « grâce » au contexte COVID actuel, on peut désormais y ajouter Bismack Biyombo. Ce dernier, qui n’a pas encore joué la moindre minute cette saison, débarque à Phoenix.

La nouvelle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui visiblement a fêté Nouvel An avec son téléphone et son compte Twitter. Selon le Woj, les Suns vont donc signer Bismack Biyombo pour dix jours afin de renforcer un peu leur frontcourt, aujourd’hui privé du pivot titu Deandre Ayton (protocole COVID), de son remplaçant JaVale McGee (protocole COVID), du remplaçant du remplaçant Frank Kaminsky (genou), ou encore du stretch-4 Jae Crowder (protocole COVID) et bien évidemment de Dario Saric (rupture d’un ligament du genou lors des Finales NBA 2021). Une signature qui fait sens donc, même si dans le même temps un certain Jalen Smith montre de bien belles choses. Alors que les Suns avaient – semble-t-il – fait une croix sur lui il y a deux mois en déclinant leur option, le jeunot profite des opportunités qui s’enchaînent pour faire du bruit. Après quelques apparitions par-ci par-là cette saison, le pivot sélectionné en dixième choix lors de la Draft 2020 reste effectivement sur trois perfs plutôt kiffantes : 15 points – 9 rebonds en 29 minutes contre Memphis, 11 points – 14 rebonds – 2 contres en 25 minutes face au Thunder, et 19 points – 7 rebonds en 27 minutes hier sur le parquet de Boston. Certes, Phoenix est tombé à deux reprises mais Jalen n’a pas grand-chose à se reprocher. Des perfs qui montrent que la rotation intérieure des Cactus est peut-être plus profonde que ce qu’on pouvait penser, bien que Phoenix estime visiblement qu’un renfort du nom de Bismack Biyombo n’est pas de trop.

ESPN Sources: The Phoenix Suns plan to sign free agent C Bismack Biyombo on a 10-day hardship deal. Biyombo, who started 41 games for Charlotte last year, brings some size and strength to Suns’ frontline depth. Deal could be prelude to a longer stay this season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 1, 2022

Toujours selon le Woj, le deal de dix jours que signera Bismack pourrait être prolongé si son passage dans l’Arizona est de bonne facture. Absent des parquets NBA depuis mai 2021 et la fin de la saison dernière, Biyombo devra prouver qu’il n’est pas rouillé. L’an passé, sous les couleurs de Charlotte, Bismack a joué 66 matchs en tout dont 36 en tant que titulaire pour des stats de 5,0 points, 5,3 rebonds, 1,2 passe et 1,1 contre en 20,4 minutes par soir. Ses qualités, on les connaît : protecteur d’arceau, impact au rebond, présence dans la raquette. Autant de qualités qui peuvent servir aux Suns dans le contexte actuel, eux qui ont fini l’année 2021 en trébuchant avec trois défaites en quatre défaites. Rien de bien dramatique évidemment et les Cactus vont reprendre leur bonhomme de chemin une fois que les absents seront de retour, mais pour l’instant ils doivent se débrouiller au mieux avec les moyens du bord et chaque aide est la bienvenue. Pour rappel, Ayton est rentré dans le protocole COVID le 27 décembre dernier, JaVale McGee le 30, et Jae Crowder le 26. En ce début d’année 2022, Phoenix va affronter les Hornets – l’ancienne équipe de Bismack – et les Pelicans, à chaque fois en déplacement.

Bismack Biyombo revient à son tour en NBA alors qu’il n’avait pas retrouvé d’équipe à la fin de la saison 2020-21. Simple passage dans l’Arizona ou tremplin pour retrouver une vraie place en NBA, à Phoenix ou ailleurs ? Rendez-vous dans une dizaine de jours pour avoir la réponse.

Source texte : ESPN