La fan qui s’est pris une passe de Christian Wood dans la tronche attend des excuses : et sinon, il sort quand le Shaqtin’ A Fool ?

La scène date d’il y a quelques jours. Lors de la rencontre opposant les Rockets aux Hornets, Christian Wood a balancé involontairement un ballon en tribunes, qui a terminé en plein dans le visage d’une dame qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Et visiblement, elle a du mal à passer à autre chose. Mesdames et Messieurs, c’est l’histoire du jour.

Pour ceux qui n’étaient pas devant le League Pass et le match Hornets – Rockets en début de semaine, on vous refait la scène en détail. Dans les dernières secondes de la première mi-temps, après un rebond capté par Christian Wood, l’intérieur des Rockets souhaite visiblement lancer une contre-attaque et tente ainsi une longue passe en direction de son copain Josh Christopher, passe qui va terminer directement… en tribunes, et plus précisément dans la tronche d’une fan qui n’a absolument rien demandé. BOING ! Aie aie aie, forcément ça secoue. La dame en question vacille un peu avant de retrouver ses esprits, et elle a même droit à une ovation de la part du public pendant que Christian semble réellement gêné par la situation. En même temps, c’est déjà assez humiliant de lâcher une passe pareille quand on est un joueur professionnel de panier-ballon. Ça l’est probablement encore plus quand on atteint une pauvre dame en pleine poire. Enfin bref, l’histoire aurait pu s’arrêter là mais comme vous pouvez l’imaginer, on n’aurait pas fait un papier s’il n’y avait pas une suite à tout ça.

Christian Wood nailed a fan with an errant pass 😅 pic.twitter.com/Au16h722bF — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2021

Et la suite, là voici. Après la rencontre, Christian Wood a posté un message sur les réseaux en réponse à son « exploit », message incluant notamment un emoji « mort de rire » avec le commentaire « ça arrive aux meilleurs d’entre nous, shaqtin.. elle peut avoir un billet pour n’importe quel match des Rockets ». Bref, rien de bien méchant, plutôt une bonne dose d’autodérision. Sauf que la fan en question n’a visiblement pas trop apprécié l’émoji ni la première partie du commentaire, elle qui assure que la balle a laissé des marques sur son visage et qu’elle est désormais en arrêt maladie pour trois semaines. Eh bah, ça va loin tout ça, à tel point que la dame de Charlotte demande maintenant des excuses pour comportement inapproprié de la part du joueur des Rockets, mais aussi des commentateurs qui se sont un peu trop marrés à son goût. L’offre faite par Christian Wood pour lui permettre d’aller voir des matchs des Rockets gratuitement n’a donc pas l’air de la combler, mais en même temps ça on ne peut pas trop lui en vouloir…

On ne sait pas comment cette histoire va se terminer ou même s’il y aura une suite à cette dernière. Par contre, ce qui est sûr, c’est que Christian Wood sera dans le prochain Shaqtin’ A Fool. Et si Shaq se marre un peu trop, il risque lui aussi d’être accusé de mauvais comportement par cette brave dame…

Source texte : ClutchPoints