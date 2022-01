Programme NBA : Jazz – Warriors à 3h du mat’, parfait pour commencer 2022 de la meilleure des manières

Nouvelle année, mais pas de nouvelles résolutions. On va continuer de veiller la nuit et de dormir (un peu) le jour, parce que c’est tout simplement notre vie. Et pour la première soirée de 2022, un alléchant Jazz – Warriors est au menu à 3h du matin. Yeah !

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 1ER JANVIER 2022

0h30 : Bucks – Pelicans (sur beIN Sports 1)

Bucks – Pelicans (sur beIN Sports 1) 1h : Pistons – Spurs

Pistons – Spurs 1h : Wizards – Bulls (sur beIN Sports 4)

Wizards – Bulls (sur beIN Sports 4) 1h30 : Nets – Clippers

Nets – Clippers 2h : Rockets – Nuggets

Rockets – Nuggets 3h : Jazz – Warriors

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Jazz – Warriors (3h) : difficile de demander mieux pour la première soirée de l’année 2022. Le troisième de l’Ouest (bilan de 26 victoires – 9 défaites) d’un côté, l’équipe au meilleur bilan NBA (27-7) de l’autre, quelque chose nous dit qu’on va bien kiffer cette nuit et ce malgré l’absence de Draymond Green chez les Warriors. On sait à quel point Draymond est important dans tout ce que fait Golden State mais malheureusement, le protocole COVID s’est interposé. Pas de Dray donc, mais Stephen Curry sera bien là pour tenter d’enflammer les ficelles de Salt Lake City. Désormais tout seul dans le club des 3 000 tirs primés plantés en carrière, Baby Face aura à cœur de rebondir après une soirée off face aux Nuggets, qui ont réussi à mettre un terme à une série de trois succès consécutifs des Dubs. En parlant de série de succès, celle du Jazz est vraiment pas mal : six de suite pour la bande à Rudy Gobert, tout ça malgré l’absence d’un Donovan Mitchell pendant deux matchs. Spida est désormais de retour et n’a pas perdu de temps pour reprendre le rythme. Sa dernière sortie ? C’était hier face aux Wolves, avec 39 pions en 39 minutes. Quasiment au complet, le Jazz voudra clairement imposer sa loi et ainsi continuer de se rapprocher un peu plus du duo Golden State – Phoenix tout en haut de l’Ouest. Alors, vous misez sur qui ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Vous avez déjà vu des daims qui combattent face à des pélicans ? Si la réponse est non, c’est l’occasion.

Pistons – Spurs, c’était une belle affiche en 2005. Sauf qu’on est désormais en 2022.

Les Bulls sont désormais au sommet de l’Est après un nouveau chef-d’œuvre de DeMar DeRozan hier dans l’Indiana. Aux Taureaux désormais de défendre leur territoire dans la capitale US.

Les Nets ont retrouvé beaucoup de monde, mais surtout un James Harden à nouveau en mode MVP. Peut-il continuer sa montée en puissance aux côtés de KD et en attendant le retour de Kyrie ? Réponse cette nuit. Pour info, pas de Tyronn Lue côté Clippers, lui aussi dans le protocole COVID.

Nikola Jokic qui affronte la raquette des Rockets, y’a moyen que ça soit interdit aux moins de 18 ans ça.

Allez, on démarre 2022 avec une nuit plutôt calme mais surtout un gros choc de l’Ouest qu’il ne faudra surtout pas manquer. C’est important de tout de suite poser les bases pour l’année à venir : Café, League Pass, du basket de 0h30 à 6h, bref vous connaissez.