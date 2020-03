La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Christian Wood complètement guéri, un Taco Tuesday pas comme les autres

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Le père de KAT va de mieux en mieux

La famille de Karl-Anthony Towns est en train de traverser des moments difficiles, avec notamment la mère de KAT qui se retrouve dans le coma suite à des complications liées au COVID-19. Mais une bonne nouvelle nous vient tout de même du camp KAT, puisque le père du joueur des Wolves, également touché par le virus, irait de mieux en mieux d’après ESPN.

A source close to the Towns family tells @espn Karl Sr., Karl-Anthony Towns’ father who tested positive for COVID-19 and was in the hospital for multiple days, is “recovering well.” Updated story: https://t.co/OL6nfApsKu — Malika Andrews (@malika_andrews) March 26, 2020

Suite à sa vidéo remplie d’émotion hier, KAT a reçu de nombreux messages de soutien sur Twitter, notamment de la part d’un certain Joel Embiid, avec qui il n’est pas vraiment copain-copain à la base. #BiggerThanBasketball

We’re with you brother!!! We’ll keep praying @KarlTowns — Joel “Do a 180” Embiid??? (@JoelEmbiid) March 25, 2020

# Christian Wood se sent bien

Faisant partie des joueurs NBA touchés par le COVID-19, Christian Wood se sent très bien et serait complètement guéri. C’est son agent Adam Pensack qui a annoncé la nouvelle. Par contre, si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, le scout des Pistons Maury Hanks serait actuellement en plein combat face au coronavirus. Courage !

Pistons' Christian Wood has "fully recovered" from the coronavirus as confirmed by his agent, per @dgauruder pic.twitter.com/0cfEO9vUm6 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2020

# Le United Center transformé en centre pour lutter contre le COVID-19

En ces temps de crise, le United Center se transforme. D’après un communiqué, la salle qui accueille habituellement les Bulls va servir de centre pour aider à la distribution de nourriture, pour stocker du matériel médical, et sera un repère pour les intervenants évoluant en première ligne dans cette bataille contre le coronavirus.

Our arena and outside campus will be transformed into a logistics hub where we will be assisting front line food distribution, first responder staging and the collection of critically needed medical supplies. For updated info, please visit: https://t.co/zqaVAtWV17 pic.twitter.com/i88Yx34St5 — United Center (@UnitedCenter) March 25, 2020

# Le championnat chinois repoussé

Non, la CBA ne reprendra pas à la mi-avril. Il faudra en effet attendre au moins jusqu’en mai pour que le basket reprenne ses droits en Chine. La nouvelle a été annoncée par Weibo. Cette décision a été prise juste après l’annonce du report des Jeux Olympiques de Tokyo, et a comme objectif de pouvoir faire revenir plus de joueurs étrangers dans le championnat d’après Sportando.

# Quand le « Taco Tuesday » participe à la lutte contre le COVID-19

Tous les mardis, dans le clan LeBron, c’est taco time. Mais en cette période vraiment pas comme les autres, c’était taco time pour beaucoup plus de monde. Car à travers sa fondation et en collaboration avec un resto d’Akron bien heureux d’avoir des clients, le King a délivré des repas pour les élèves de son école – qui sont 340 – et leurs familles. La nouvelle a été annoncée par USA Today. Au total, des repas ont été livrés pour plus de 1 300 personnes. Royal !

Taco Tuesday takes on new meaning for LeBron James and his family foundation, delivering taco dinners to 340 I Promise students and their families while hiring an Akron restaurant hit by coronavirus shutdowns:https://t.co/BKG6Mo9b94 — Jeff Zillgitt (@JeffZillgitt) March 25, 2020

# Un Q & A entre Stephen Curry et un médecin

Ce jeudi, Stephen Curry va s’entretenir avec le Dr. Fauci de l’Institut National des Allergies et des Maladies Infectieuses, dans le cadre d’un Q & A (questions – réponses pour ceux qui ont séché les cours d’anglais). L’occasion de s’informer sur ce maudit coronavirus en soumettant ses questions. Ça se passera sur le compte Insta du Chef et c’est prévu pour 18h heure française.

Hyped to talk all things COVID-19 with Dr. Fauci of the @NIAIDNews tomorrow. This is a conversation for YOU so submit questions with #SCASKSFAUCI and join at 10am PT tomorrow (Mar 26). Let’s get it! pic.twitter.com/7DC0dty6u6 — Stephen Curry (@StephenCurry30) March 25, 2020

# Pendant ce temps-là