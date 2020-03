La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Marcus Smart a mis un stop au coronavirus, Enes Kanter est un génie

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Marcus Smart guéri du COVID-19

C’est la bonne nouvelle du jour. Touché par le COVID-19, Marcus Smart est désormais complètement guéri si l’on en croit un post sur son compte Twitter. Grand défenseur sur les parquets, il a également su mettre un stop au coronavirus.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love! — marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020

# Stephon Marbury vient en soutien à New York

Originaire de New York et légende vivante en Chine, Stephon Marbury joue le rôle d’intermédiaire pour aider la Grosse Pomme à affronter le COVID-19. D’après le New York Post, Marbury a négocié avec un fournisseur chinois pour délivrer 10 millions de masques dans sa ville natale à un prix réduit. Ces masques seront destinés avant tout aux soignants. Bien ouéj Steph.

Stephon Marbury plans to deliver 10 million masks to NY amid coronavirus crisis https://t.co/vrRmMt7RcN pic.twitter.com/9dulGES4gg — New York Post (@nypost) March 29, 2020

# La NBA demande aux personnes guéries d’envisager des dons de plasma

D’après Shams Charania de The Athletic, la NBA demande aux personnes de la Ligue ayant guéri du COVID-19 d’envisager des dons de plasma pour aider dans la recherche d’un traitement contre le virus. À travers son programme NBA Together, la NBA soutient le National COVID-19 Convalescent Plasma Project et souhaite que ses membres step up.

Sources: The NBA’s “NBA Together” program is supporting National COVID-19 Convalescent Plasma Project of top specialists on plasma as potential treatment for coronavirus — and has asked for team individuals who have recovered to consider donating plasma. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 29, 2020

# Une date pour les JO

Reportés, les Jeux Olympiques devraient se dérouler l’année prochaine et une date vient d’être dévoilée. Selon le New York Times, le Comité International Olympique envisage une cérémonie d’ouverture le 23 juillet 2021. C’est donc à partir de cette date-là que la formidable épopée de nos Bleus vers l’or olympique commencera, à condition évidemment qu’elle soit confirmée.

Olympics Organizers Home in on July 23 2021 as Start Date for Postponed Tokyo Games https://t.co/dQmKwn7DCL — tariq panja (@tariqpanja) March 28, 2020

