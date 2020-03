Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2015, quand Josh Smith prenait feu pour sauver les Fusées

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Clippers – Rockets, 14 mai 2015, Game 6 des demi-finales de Conférence Ouest

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Les Playoffs réservent parfois d’énormes surprises. Des mecs qu’on n’attendait pas qui step up, des gros comebacks, des retournements de situation… Le Game 6 des demi-finales de Conférence Ouest en 2015 – l’un des matchs les plus WTF de la dernière décennie – a rassemblé tout ça. Les Clippers, en tête 3-2 dans leur série face aux Rockets, mènent 92-79 à l’entame du quatrième quart-temps devant leur public du Staples Center. Ils sont ainsi sur le point de se qualifier pour la première finale de conf’ de leur histoire, et on voit mal les Fusées revenir. Sauf que c’est exactement à partir de ce moment-là que les role players de Houston vont sortir le grand jeu, guidés notamment par un Josh Smith possédé.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !