La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : pendant que la Ligue ferme ses infrastructures, Luka Doncic s’amuse avec du PQ

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

Ola ola, message aux joueurs et membres du staff ! Il ne sera désormais plus possible d’utiliser les infrastructures des équipes NBA pour bosser son shoot ou garder la forme. En effet, la Ligue a envoyé un mémo aux franchises pour indiquer la fermeture de ces dernières pendant la crise sanitaire du coronavirus. Les joueurs ne pourront pas non plus s’entraîner dans des infrastructures sportives hors NBA. Va falloir faire ses abdos dans son salon les gars.

Teams were informed today in a memo about facilities closing –with players being encouraged to take aggressive measures to continue to avoid contact with others and remain home as much as possible. https://t.co/3OedPb4qFt

# Interdiction de quitter le territoire

Dans ce même mémo, la Ligue a également donné la consigne suivante : les joueurs peuvent sortir de la ville dans laquelle ils se trouvent, mais interdiction formelle de quitter l’Amérique du Nord.

Players will not be allowed to travel outside of North America, league tells teams in a memo. https://t.co/6xLWddo2LC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 19, 2020

# Quel est l’impact psychologique de l’isolement sur les joueurs NBA ?

En cette période de confinement, c’est l’une des questions qui revient parfois sur la table, même si elle n’est pas prioritaire. Elle concerne l’impact psychologique de l’isolement, fortement recommandé aujourd’hui pour freiner la propagation du coronavirus. La NBA se pose également cette question pour ses joueurs, coachs et autres membres composant le staff des différentes équipes. D’après ESPN, la Ligue étudie actuellement le sujet avec des spécialistes de la santé mentale et cherche des solutions pour limiter cet impact.

# Les dons se multiplient

En ces temps de crise, les dons continuent de se succéder. Larry Nance Jr., Steve Ballmer, Devin Booker, Stephen Curry et les Blazers ont participé à l’élan de solidarité.

Hometown hero!@Larrydn22 has joined efforts to help put food on the tables of families in Akron/CLE areas in a big way, donating $50,000 to @ACRFoodbank and $50,000 to @CleFoodBank! Please consider joining Larry to support local organizations in their work. Any amount helps! pic.twitter.com/ZhN62taSdc — Cleveland Cavaliers (@cavs) March 19, 2020

They DEFINITELY Put Their Money Where They Mouth Is!!! .. I Love @LAClippers Owner Steve Ballmer and His Wife Connie!!! .. They Just Donated 1 Million to the Los Angeles Communities!!! #LETSGO #FANTRUTH #BALLMERGROUPCARES #CLIPPERDARRELLCARES pic.twitter.com/xRL1dbzEg1 — Clipper Darrell (@clipperdarrell) March 20, 2020

Devin Booker is partnering with Phoenix Suns Charities to pledge $100K on Twitch to help with the coronavirus pandemic. Booker: “These are trying times that transcend basketball and I would like to call on everyone to be good teammates as we deal with this challenge together.” pic.twitter.com/RLScs6maEJ — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) March 20, 2020

The effects of COVID-19 are being felt in many communities and its our responsibility to prevent hunger for those that need a helping hand. With @eatlearnplay, we are in the fight and hope you can join us in any way possible. https://t.co/qMwum7DYqM — Stephen Curry (@StephenCurry30) March 19, 2020

# Pendant ce temps-là…

Luka honestly just so bored right now 🤣 (via @luka7doncic) pic.twitter.com/9D2n1GKvQI — Overtime (@overtime) March 18, 2020