Marcus Smart testé positif au COVID-19 : la liste continue de s’allonger, les Lakers, Nuggets et Sixers également touchés

Après Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood et Kevin Durant, le nom d’un cinquième joueur porteur du COVID-19 vient d’être dévoilé. Il s’agit du pitbull des Celtics Marcus Smart, qui a immédiatement donné des nouvelles rassurantes concernant son état de santé.

Au fur et à mesure des jours, les tests concernant le coronavirus se multiplient au sein de la NBA, et logiquement les cas positifs sont de plus en plus nombreux. Il ne faut pas être un génie en maths pour comprendre cela. Jeudi, Marcus Smart a annoncé sur son compte Twitter qu’il était porteur du COVID-19, lui qui a été testé il y a cinq jours. Comme il l’indique dans son tweet, Smart n’est pas sorti de chez lui depuis son test, et a tenu à rappeler les consignes à respecter pour limiter la propagation du coronavirus. La distance sociale, éviter les groupes de personnes, se laver les mains, se protéger pour protéger les autres. Vous avez déjà entendu tout ça des dizaines de fois, mais ce genre de rappel ne fait jamais de mal, surtout pour certains.

« La jeune génération dans notre pays doit mettre de la distance. Ce n’est pas une blague. Ne pas respecter cela est égoïste. Ensemble, nous pouvons battre cela, mais nous devons battre cela ensemble en étant séparés pendant un petit bout de temps. »

Marcus Smart a indiqué qu’il ne présentait aucun symptôme du coronavirus et qu’il allait bien. Il fait donc partie des nombreux cas asymptomatiques, comme Donovan Mitchell, Kevin Durant et deux autres joueurs des Nets. D’un côté, on est bien contents d’avoir des nouvelles rassurantes concernant ces joueurs mais de l’autre, c’est assez flippant d’imaginer le nombre de personnes potentiellement porteuses du virus sans en avoir connaissance. Alors s’il y a bien un hashtag qui doit être dans les tendances Twitter actuellement, c’est #RespectezLesConsignesMerde.

Chez les Celtics, qui avaient affronté le Jazz début mars, Marcus Smart est pour l’instant le seul membre testé positif. La franchise de Boston indique cependant dans un communiqué qu’elle attend encore d’autres résultats. En parlant de résultats, les Lakers, les Nuggets et les Sixers ont récemment reçu le verdict et de nouveaux cas non identifiés sont à signaler. D’après ESPN, la franchise californienne – opposée aux Nets il y a une dizaine de jours – possède deux joueurs testés positifs au COVID-19, également asymptomatiques. Pour le moment, uniquement les joueurs des Lakers ont été testés, pas les coaches et autres membres du staff, qui vont rapidement se faire contrôler. On apprend également via ESPN qu’il existe un cas chez les Nuggets, avec symptômes, et trois cas chez les Sixers, sans pour autant savoir s’il s’agit de joueurs ou non.

Voilà pour le bilan COVID-19 en NBA à l’heure de ces lignes. Chaque jour ou presque, ça monte et la liste va malheureusement continuer à s’allonger au fur et à mesure que les équipes réalisent leurs tests. En attendant, on ne peut que souhaiter un bon rétablissement à Marcus et aux autres personnes touchées par le virus.

