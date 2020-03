La BIG3 League prépare la prochaine saison de Big Brother : un tournoi en quarantaine, pile-poil la télé-réalité qu’il nous fallait

Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire ! Bon, notre vie est peut-être un peu moins rythmée en ce moment avec un confinement nécessaire pour endiguer la propagation du coronavirus et c’est exactement pour ça que la BIG3 League a eu l’immense idée de nous proposer un peu de divertissement. Et si on organisait un tournoi en quarantaine ? Pure genius !

Niveau entertainment, Ice Cube a toujours eu des années d’avance. L’ancien rappeur de N.W.A avait surpris tout le monde en annonçant la création d’une ligue estivale de 3 contre 3 en 2017. Trois ans plus tard, force est de constater que la BIG3 League a fait du chemin. Le niveau n’a fait qu’augmenter au fil des éditions, tout comme l’engouement des fans pour cette compétition réunissant d’anciennes gloires de la NBA pour remplir des salles inutilisées pendant l’été. La recette fonctionne et elle n’est pas près de s’arrêter. Néanmoins, le coronavirus a mis tout le monde du sport (on peut enlever sport) sur pause et le lancement de la quatrième saison prévu à Memphis le 20 juin prochain pourrait lui aussi être repoussé. Mais il en faut plus pour décourager le patron et son associé Jeff Kwatinetz qui travailleraient actuellement sur un programme de télé-réalité qui pourrait commencer dès le mois d’avril selon les informations récoltées par Chris Haynes de Yahoo Sports. Le principe ? Entre 16 et 22 joueurs testés négatif au COVID-19 confinés dans une maison de Los Angeles équipée d’un terrain et de nombreuses caméras pour observer tous leurs faits et gestes, le tout avec un calendrier de matchs bien chargé. Arrêtez Netflix, Les Marseillais ou le NBA League Pass, on a trouvé encore mieux !

De nombreux détails doivent encore être réglés, notamment pour trouver un diffuseur. CBS Sports est le principal canal de diffusion de la BIG3 League mais le deal passé avec la chaîne ne comprenait certainement pas ce tournoi de pré-saison en quarantaine qui pourrait vite attirer des milliers de curieux. On ne va pas se cacher, on a déjà réservé notre place en première classe dans le wagon de tête. D’autant que l’on pourrait notamment y voir participer le MVP en titre de la BIG3 League Joe Johnson, Zach Randolph ou encore Greg Oden ! Mais avant de sauter au plafond, les organisateurs vont devoir assurer la sécurité de l’ensemble du staff et des joueurs et affiner les règles du jeu. L’ensemble des participants devra donc avoir été testé négatif au coronavirus et ne sortir de la quarantaine sous aucun prétexte au risque d’être automatiquement éliminé. Concernant le jeu, la compétition qui devrait durer trois semaines sera découpée en sept tours avec des équipes modifiées au terme de chaque round. Un joueur est éliminé lorsqu’il atteint trois défaites, les trois meilleurs candidats se partageront des gains dont le montant devrait s’élever à plusieurs millions de dollars. Tout d’un coup, on comprend mieux pourquoi des retraités de la Grande Ligue accepteraient d’être filmés H24 en prenant le risque de s’engueuler avec Z-Bo parce qu’il ronfle trop fort dans le dortoir.

On en rêvait, Ice Cube et la BIG3 League vont le faire ! Notre cure de basket touche à sa fin et notre vie va de nouveau avoir du sens. Pour les derniers récalcitrants qui doutent encore du concept, on ne vous laisse pas trois jours d’émission pour que vous vous preniez aussi au jeu.

