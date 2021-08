Le Top 10 de la saison de BIG3 League est sorti : heureusement que les papys sont là pour faire le show pendant l’été

Depuis le début de l’été, la BIG3 League nous tient en haleine avec son concept novateur et ses règles qui vont toutes dans le sens de l’entertainment. Pour tenir jusqu’au début des Playoffs tard dans la nuit, la ligue d’Ice Cube nous propose un Top 10 des meilleures actions de la saison régulière et ça vaut le détour.

Maintenant que la saison de NBA et que les Jeux Olympiques sont terminés, la BIG3 League est tout ce qu’il nous reste pour patienter avant le retour de nos stars préférées sur les planches. Si vous ne savez toujours pas de quoi on parle, c’est que vous n’avez pas été très attentifs ces dernières semaines, mais c’est surtout une magnifique nouvelle car vous allez pouvoir vous rattraper en découvrant que tous ces NBAers retraités en ont encore sous la semelle. Dans ce Top 10 qui répertorie les plus belles actions des huit premières semaines de compétition (résumé semaine par semaine juste ici : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8), on retrouve tout ce que l’on aime de cette ligue tout droit sortie des jeux vidéo.

Jason Richardson a encore un peu de nitro dans les mollet. Le double vainqueur de Slam Dunk Contest s’est rappelé de vieux souvenirs en partant ligne de fond pour finir la tête dans le cercle. De quoi interroger la NBA pour savoir s’il ne mériterait pas une wild card pour participer au prochain concours de dunks au mois de février. Ensuite, Jarrett Jack a bien profité de sa cure de jouvence aux côtés des jeunes de la Ignite Team en G League la saison dernière. Quelques semaines avant de commencer une nouvelle carrière d’assistant coach chez les Suns, il nous sort le play le plus street de ce Top 10. Cela tombe bien, c’est exactement l’esprit de l’organisateur de la BIG3 League qui adore le spectacle et les humiliations bien faites. Sachez également que Josh Smith n’est pas mort et ses célébrations sont peut-être encore meilleures avec l’âge. Avec ses deux game-winners à 4-points, Andre Owens mériterait presque qu’une équipe NBA s’intéresse à lui pour sortir ses balloches lorsque le score est serré et qu’il ne reste qu’une vingtaine de secondes. Enfin, Joe Johnson reste le boss de la BIG 3 League avec deux apparitions dans le Top 3. Mais le MVP de la dernière saison doit tout de même s’incliner devant la violence de Franklin “Frank Nitty” Session et son dunk destructeur. Un peu plus et le capitaine des Killer 3s s’invitait dans notre rubrique des casseurs de cercle.

C’est fini pour les présentations mais le mieux reste de cliquer sur play pour se faire sa propre idée. Vous avez le temps de vous refaire la vidéo environ 200 fois avant le début des Playoffs qui auront lieu cette nuit à l’Imperial Arena de l’Atlantis Resort à Nassau aux Bahamas la nuit prochaine. Alors profitez-en.