BIG3 League, semaine 8 : on connaît les 2 affiches de Playoffs, le duel Jarrett Jack – Jason Richardson déjà dans toutes les têtes

Plus que quatre équipes en lice pour décrocher le titre suprême de champion de la BIG3 League. Les fans de basket n’attendent qu’une chose (ou pas), le début des Playoffs de la BIG3 pour savoir qui de Jarrett Jack, Jason Richardson, Joe Johnson ou Reggie Evans mènera son équipe vers le titre.

Depuis la fin de la Summer League, les amateurs de balle orange n’ont rien à se mettre sous la dent, pourtant une compétition bat son plein, la BIG3 League. La huitième et dernière semaine de saison régulière vient de se terminer, place maintenant aux Playoffs. Les deux premières équipes du championnat se sont affrontées lors du dernier match, les Tri-State de J-Ritch, Nate Robinson et Larry Sanders l’ont emporté face aux Triplets de Iso Joe (51-36). Si elles terminent chacune avec un bilan de 6 victoires et 2 défaites, ce résultat permet à Tri-State, les anciens vainqueurs du concours de dunks, de terminer à la première place grâce au nombre de points inscrits. Alors non, on n’est pas au football, mais en huit matchs les bilans sont tellement similaires qu’il faut bien départager tout ce beau monde. Surtout qu’à la troisième place viennent les 3 Headed Monsters, dirigés par le GOAT Gary Payton, avec également un bilan de 6 victoires et 2 défaites. Les hommes de The Glove ont largement battu les Ghost Ballers lors du dernier match avec notamment 20 points et 14 rebonds de Reggie Evans. Enfin, malgré leur courte défaite face aux Killers 3’s de C.J. Watson, les Trilogy de Jarrett Jack (23 points, 8 rebonds, 3 passes lors du dernier match) gardent la quatrième place, synonyme de dernier ticket pour les Playoffs.

Our playoff teams are SET! #1 Tri-State v #4 Trilogy

#2 Triplets v #3 3-Headed Monsters Catch all the action on 8/28 at 3pm ET/ 12pm PT on @CBS. pic.twitter.com/gSCAa2jqjw — BIG3 (@thebig3) August 21, 2021

Début de la postseason la semaine prochaine dans la BIG3 avec des affiches qui sentent bon le printemps NBA des années 2000. Et quoi de mieux qu’une destination de rêve pour des matchs couperets où chaque panier va compter, où chaque défense va être acharnée, où chaque possession sera une guerre de tranchées. Direction donc les Bahamas et le Atlantis Paradise Island pour faire la fête – accessoirement jouer au basket – et connaître le vainqueur de cette 4e édition de la BIG3 League. D’un côté, une opposition entre les Tri-State et les Trilogy avec un duel entre Jason Richardson et Jarrett Jack qui s’annonce explosif. De l’autre, Iso-Joe et ses Triplets, en mission pour un back-to-back, feront face aux 3 Headed Monsters de Reggie Evans et Rashard Lewis. Autant de superstars (lol) réunies dans un gigantesque complexe de vacances aux Bahamas, on imagine déjà les vidéos des performances en boîte de nuit. Pour celles sur le parquet, on verra après.

Demi-finale le 28 août, finale le 4 septembre et la 4e édition de la BIG3 League touchera à sa fin. Après nous avoir animés tout l’été (pas vraiment), la compétition de basket 3×3 avec ses anciennes gloires NBA entre dans le vif du sujet.

Source texte : BIG3 League

Les résultats de la semaine 8 :

Tri-State vs Triplets : 51 – 36

Trilogy vs Killers 3’s : 48 – 51

Power vs Ball Hogs : 50 – 34

3 Headed Monsters vs Ghost Ballers : 51 – 37