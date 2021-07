La BIG3 League a commencé ce week-end : retour sur les premiers matchs de la ligue la plus WTF d’Outre-Atlantique

Game 3 des Finales NBA ? Non, la vraie actu basket du jour, c’est le retour de la BIG3 League ! Nate Robinson, Nick Young, du 3×3, des spots à 4-points… Voilà ce qui vous attend, avec des vétérans NBA qui n’ont pas dit leur dernier mot dans un show à l’américaine comme on aime. Après une saison 2020 annulée, COVID oblige, tout ça nous avait un peu manqué. Allez, petit récap sur les premiers matchs de cette ligue ô combien WTF.

Bon, pour ceux qui sont restés bloqués sur Giannis, Booker, tout ça, on va vous expliquer le concept de la ligue créée par le rappeur Ice Cube, oui oui vous avez bien compris. Le vainqueur est le premier à 50 points, pour y arriver, ça joue sur demi-terrain en 3 contre 3 classique, à une exception près : la présence de plusieurs spots de tir d’une valeur de 4-points parce que sinon, c’est pas drôle. On ajoute à ça des anciens noms de la NBA qui n’ont pas envie d’arrêter, et ça rend un cocktail plutôt fun. Maintenant que vous savez à quoi vous attendre, petit tour sur les premières rencontres de la saison.

ENEMIES VS POWER : 46-51

Les Enemies avaient frappé fort en recrutant Nick Young (on vous a dit que c’était un autre monde), et la nouvelle recrue aura commencé cette saison de la plus belle des manières, avec un joli zéro pointé et une double faute (inspirée par Wimbledon) sur Royce White dans le money time, offrant la victoire au Power. Le patron des champions 2018 : le grisonnant Cuttino Mobley, qui n’a pas perdu sa patte gauche, inscrivant 26 points avec six 3-points et un shoot à 4. Les Enemies, menés par Isaiah Austin, ancien de la CBA (24 points, 7 rebonds), n’ont rien pu faire contre les bedaines de Mobley et Royce White.

TRIPLETS VS BIVOUAC : 51-39

Ah, on les attendait les Triplets, et ils ont confirmé. Menés par leur franchise player Joe Johnson, scorant 27 des 51 points inscrits par les siens, les tenants du titre n’ont pas tremblé. Le Bivouac (oui il y a aussi des noms claqués) n’a rien pu faire avec son duo Andrew Will Bynum – Josh Smith trop impuissant. Vous avez vu, on reconnaît pas mal de noms mine de rien, souvent des retraités de la Grande Ligue, certains bien plus prestigieux que d’autres.

KILLER 3’S VS TRILOGY : 38-50

Killer 3’s ou plutôt Killer Briques cette nuit, après n’avoir rentré qu’un seul shoot derrière la ligne, inscrit par Donte Greene (26 points) qui aura joué tout seul face à un trio Isaiah Briscoe (pas le freestyleur hein) – Jarrett Jack – Amir Johnson plus que solide. Au total, ces trois-là, c’est 29 saisons NBA, c’est-à-dire un peu plus que le nombre de 3-points ratés par leurs rivaux dans la rencontre.

Trilogy’s Isaiah Briscoe had a BLAZING BIG3 debut. Dropping 28 of his team’s 50 points, and securing the Week 1 win! 👁 pic.twitter.com/4XVcJ7iX2l — BIG3 (@thebig3) July 11, 2021

TRI-STATE VS 3 HEADED MONSTERS : 39-50

Dans cette quatrième rencontre de la journée, les Monstres à trois têtes ont déroulé, sous l’impulsion de la version PES de Calvin Murphy : Kevin Murphy (19 points), et du gros double-double de notre cher Rashard Lewis (12 points et 11 rebonds). L’équipe de Nate Robinson et de Jason Richardson n’aura rien pu faire face aux Monsters, arrivant péniblement à atteindre les 39 points.

BALL HOGS VS 3’S COMPANY : 50-41

Un duel de meneurs dans ce match, entre Leandro Barbosa et Mario Chalmers, non non on n’est pas sur un Suns – Heat de 2009, mais bien en BIG3 League, et c’est quand même beaucoup plus la classe (lol). Dans ce duel, avantage au Brésilien qui emmène les siens à la victoire avec 22 points, bien aidé par Jodie Meeks (18 points), palliant ainsi le manque d’adresse du White Mamba Brian Scalabrine. La grosse actu, c’est que les Ball Hogs ont un bilan positif !

GHOST BALLERS VS ALIENS : 51-45

On arrive déjà au dernier match de la soirée, et sans aucun doute le plus serré. Malgré un chantier de Renaldo Balkman à l’intérieur (14 points, 14 rebonds), les Fantômes ont assuré, menés par un duo Mike Taylor – Chris Johnson intenable (on vous jure que ce ne sont pas des joueurs créés par 2K), cumulant 39 points à eux deux. Plutôt collective, et faut le souligner car en 3×3 c’est rare, l’équipe de Greg Oden et Brandon Rush ne sera pas parvenue à prendre le dessus sur les Ghosts.

Ça y est, maintenant vous êtes à jour sur la première journée de la meilleure ligue de basket des US. Doucement quand même, on parle quand même d’un Nick Young annoncé comme star de la ligue… Mais ça a le mérite d’être plutôt fun à regarder, histoire de nous occuper cet été quand les Bucks et les Suns auront fini de jouer à la baballe, laissant place aux gros threes de Cuttino Mobley.