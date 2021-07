La BIG3 League reprend enfin ses droits : qui veut voir des NBAers en pré-retraite se chauffer un peu ?

Après une saison blanche, pandémie oblige, la BIG3 League est enfin de retour pour accompagner nos nuits d’insomnie tout l’été. A moins de deux semaines de la fin de la saison NBA, on peut dire que c’est une nouvelle qui tombe à pic pour ceux qui craignaient rapidement d’être en manque.

Voir des papys de la NBA pas encore tout à fait cramés se la mettre sur demi-terrain avec des règles un peu chelous et notamment des tirs à 4 points, ça vous dit ? Ça tombe bien, c’est le menu qui nous sera une nouvelle fois offert sur les parquets d’Ice Cube et avec le commissionnaire Clyde Drexler aux mannettes. Profitant d’un petit créneau moins exploité médiatiquement, les anciennes gloires de la Grande Ligue qui ont encore un peu de game ou qui sont simplement en manque de billets verts ont donc prévu de se la donner à partir de ce samedi 10 juillet et jusqu’au 4 septembre prochain. La dernière SuperDraft de BIG3 League nous a réservé quelques belles surprises avec le retour de Metta World Peace aka Metta Sandiford-Artest, la sélection d’Isaiah Austin en première position ou encore des noms qui sonnent quelques cloches comme Renaldo Balkman, Alonzo Gee, Jeremy Pargo, Tony Wroten, Ryan Hollins ou Jordan Hill et encore Jodie Meeks officiellement champion NBA 2019 avec les Raptors. Ce n’est pas une Draft d’expansion en NBA, mais ça vaut quand même son petit pesant de cacahuètes et osez donc nous dire que ce trailer ne vous donne pas déjà l’eau à la bouche.

🏀💨Who will go all the way?

The wait is almost over. #BIG3ISBACK tomorrow with FOUR FEATURED GAMES ON #FITE.

Experience as @thebig3 #BRINGTHEFIRE with bomb-dropping shots through the hoop.

Week 1 begins 7/10 at 3pm ET | FREE every #Saturday

Watch: https://t.co/ec9k4mHC8t pic.twitter.com/qPKbSqi1Fo

— FITE (@FiteTV) July 9, 2021