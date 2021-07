Torrey Craig évite la grosse blessure : rien de cassé au niveau du genou, on souffle à Phoenix

Déjà touché par la blessure de Dario Saric lors du Game 1 des Finales NBA, les Suns flippaient à l’idée de perdre un autre joueur de leur rotation, à savoir Torrey Craig. Mais ce dernier, blessé au genou dans la deuxième manche face aux Bucks, a heureusement évité le pire.

On n’en connaît pas beaucoup qui ont les cojones pour se mettre sur le chemin du Greek Freak quand ce dernier arrive lancé comme une bombe. Torrey Craig fait pourtant partie du lot, et il a été récompensé jeudi soir puisque les arbitres ont sifflé passage en force sur Giannis Antetokounmpo dans les dernières secondes du troisième quart-temps. Par contre, Craig l’a vraiment senti passer car il est resté au sol plusieurs minutes en se tenant son genou droit. Il a ensuite rejoint les vestiaires avec l’aide de Deandre Ayton et d’un membre du staff. Le genre d’image qui fait forcément un peu flipper, encore plus pour les fans des Suns après la blessure de Dario Saric, victime d’une rupture d’un ligament du genou dans le Game 1 des Finales NBA 2021. Heureusement, Adrian Wojnarowski d’ESPN est arrivé avec des bonnes nouvelles concernant Torrey Craig. Ce dernier a évité le pire puisque selon Woj, aucun dommage structurel n’est à signaler, ce qui signifie en gros que les ligaments ne sont pas touchés. Ouf ! C’est exactement le genre de news qu’on aime entendre car après l’hécatombe de blessures qui a marqué cette campagne de Playoffs, on a envie de dire « c’est bon là, ça suffit ». Maintenant, reste à voir si Torrey sera dispo pour le Game 3 de demain, lui qui est listé en day-to-day.

An MRI on the right knee of Suns F Torrey Craig revealed no structural damage, source tells ESPN. Craig injured knee in Game 2 on Thursday. His status on a return is day to day. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 9, 2021

Avec sa polyvalence défensive, Torrey Craig apporte une vraie solution à Monty Williams sur le frontcourt, notamment dans une configuration small ball. Face à un adversaire qui possède du Khris Middleton et du Giannis Antetokounmpo, Craig a un rôle à jouer et il manquerait aux Suns en cas d’absence, surtout avec Saric déjà out pour la série. Le bonhomme tourne à seulement 4,3 points et 3,2 rebonds de moyenne en 12 minutes sur l’ensemble des Playoffs mais c’est un joueur qui peut se montrer précieux dans un costume de 3&D. Preuve que Monty Williams lui fait confiance, Craig a joué pas moins de 31 minutes dans le Game 6 face aux Clippers en Finales de Conférence Ouest. Il est plutôt en réussite de loin sur cette postseason avec un joli 14/31 du parking, de quoi obliger les adversaires à respecter son tir extérieur. Vous l’avez compris, si Torrey Craig n’est pas une star, il est un joueur de devoir qui apporte sa contribution aux côtés de Chris Paul, Devin Booker et Cie. Et des gars comme ça, il en faut aussi pour aller au bout.

Torrey Craig a évité la grosse blessure, on espère désormais le revoir au plus vite dans ces Finales NBA 2021. Car même s’il est théoriquement déjà assuré d’avoir une bague, il mérite de gambader sur les parquets jusqu’à la fin, et les Suns ont besoin de lui. On n’a rien contre Frank Kaminsky et Abdel Nader, mais voilà quoi…

