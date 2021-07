Torrey Craig pourrait être bagué quoi qu’il arrive : aux Bucks en début de saison, aux Suns maintenant, lui c’est clairement un génie

Avant même que ces Finales NBA 2021 ne commencent, un joueur a peut-être déjà tout gagné : Torrey Craig. L’ailier, actuel joueur des Suns, a commencé la saison du côté de Milwaukee. Une aubaine pour le 3&D, qui pourrait donc recevoir une bague de la part… des Bucks s’il perd ces Finales avec Phoenix.

Le braquage de l’année est signé Torrey Craig. L’ailier réputé pour sa bonne défense sur l’homme est dans une situation assez rare en NBA : lors de la même campagne, il a joué pour les deux équipes qui participent aux Finales NBA. Non conservé par les Nuggets à l’intersaison 2020, Craig avait d’abord signé chez les Bucks, avant d’être échangé à Phoenix en mars dernier contre de simples cash considerations. De ce fait, Craig est assuré d’être bagué, peu importe qui remporte la série entre Phoenix et Milwaukee puisqu’il a participé à la saison des deux franchises. C’est en tout cas ce qu’on a pu lire un peu partout sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ce n’est pas si simple que ça. En effet, chaque équipe titrée a le choix de donner ou non une bague aux joueurs qu’elle a transférés en cours de saison. Rien n’obligera donc les Bucks à offrir une bagouze à ce bon vieux Torrey Craig s’ils remportent la série. Récemment, les Raptors l’ont bien montré d’ailleurs. Après le titre de 2019, la franchise canadienne n’avait pas donné de bijou à Jonas Valanciunas, transféré à la trade deadline contre Marc Gasol. La grande classe. À l’inverse, le légendaire Elgin Baylor avait bel et bien reçu une bague de la part des Lakers pour le remercier de son énorme apport à la mythique franchise californienne durant les années 1960, quand bien même il n’a jamais remporté de titre. Chaque franchise décide donc de faire ce qu’elle souhaite, selon chaque cas. Mais bon, honnêtement, si on était Torrey Craig, pas sûr qu’on aurait envie de recevoir une bague de la part de l’adversaire en finale. Ce même adversaire qui a envoyé Craig dans l’Arizona contre trois twix.

Futur bagué ou pas, Torrey Craig rentre en tout cas dans le club très fermé des joueurs ayant joué sous les deux maillots des finalistes la même saison. Il rejoint ainsi Dion Waiters, qui était dans le roster du Heat en début de saison dernière avant de rejoindre les Lakers dans la bulle, mais aussi Anderson Varejao, joueur historique des Cavs qui avait fini la saison 2015-16 avec les Warriors. Comme quoi, le Brésilien qui semblait absolument vouloir sa bague a eu le nez fin, les Dubs s’inclinant en sept contre Cleveland en Finales NBA… Selon Elias Sports Bureau, spécialiste des statistiques, il n’y a que ces deux légendes du jeu qui ont été dans le même cas que Torrey Craig cette année. Voilà le genre de stat amusante (bien qu’un peu osef) que vous pourrez ressortir pendant un dîner de famille, par exemple. Informé qu’il pourrait être bagué quoi qu’il arrive, le défenseur des Suns a répondu qu’il était « focalisé sur l’objectif de gagner une bague avec Phoenix ». Voilà qui a le mérite d’être clair.

Torrey Craig est un joueur de devoir qu’on apprécie d’avoir dans son équipe. Bazardé par Milwaukee contre du cash, il se pourrait bien que l’ancien de la maison soit revanchard durant ces Finales. De toute façon, il n’est pas sûr d’avoir une bague en cas de victoire des Bucks, alors autant s’assurer d’en avoir une en donnant une bonne leçon à ses anciens copains…