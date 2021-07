Dario Saric victime d’une rupture d’un ligament du genou : grosse tuile pour le Croate, et un nom de plus sur la longue liste des blessés

Blessé au genou lors du Game 1 après avoir passé seulement deux minutes sur le terrain, Dario Saric ne reviendra pas dans ces Finales NBA 2021 entre les Suns et les Bucks. Le verdict est tombé hier soir : le Croate souffre d’une rupture d’un ligament…

La nouvelle est terrible pour Dario Saric. Disputant ses premières Finales NBA en carrière, le Croate de 27 ans va devoir regarder le reste de la série depuis l’infirmerie : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit selon ESPN, autant dire qu’il va rester éloigné des parquets un bon moment. Pour rappel, Dario s’est fait mal sur un appui lors d’une pénétration face à Brook Lopez lors du Game 1 et très vite, il a senti que quelque chose venait de se briser. Obligé de rejoindre les vestiaires avec l’aide de deux membres du staff, Dario espérait éviter le scénario catastrophe mais les résultats des examens passés mercredi sont sans appel. Et les Suns vont désormais devoir finir leur saison sans lui. Loin d’être transcendant, Saric représente néanmoins un joueur de rotation en plus dans le frontcourt de Phoenix, qui plus est apprécié par le groupe. Et en Finales NBA, ça compte. Son intelligence de jeu et sa polyvalence pouvaient apporter un petit plus aux Cactus dans leur série contre les Bucks, à Monty Williams de bien répartir les petites minutes du Croate à présent. Frank Kaminsky et peut-être Abdel Nader verront leur rôle augmenter si l’on en croit le coach de Phoenix, en plus de Torrey Craig.

« Nous avons plusieurs options. Frank nous apporte de la taille et du playmaking. Il est intelligent. Nous avons joué petit avec Torrey la nuit dernière [mardi, ndlr.]. Nous avons aussi Doolie [Abdel Nader], qui peut jouer small ball. Nous allons prendre ces décisions en cours de route. Mais ces trois-là me viennent à l’esprit. »

Pour en revenir à Saric, plusieurs mois de rééducation l’attendent désormais, lui qui ratera ainsi une bonne partie de la saison 2021-22. Heureusement pour lui, cette blessure ne tombe pas à la veille d’une fin de contrat. En effet, le Croate a signé un deal de trois ans et 27 millions de dollars avec les Suns lors de la dernière intersaison. Donc il a pu remplir un peu son compte en banque et touchera 9 millions de billets verts jusqu’en 2023. D’ici là, on espère qu’il aura retrouvé toutes ses capacités.

« C’est le genre de situation qui vous brise le cœur. […] C’est un gars qui représente le basket de Phoenix. Un bosseur, un gars incroyable et il voulait tellement jouer dans ces Finales. Le fait de jouer quelques minutes seulement et d’être victime d’une telle blessure, c’était quelque chose de difficile à entendre ce matin. » – Monty Williams

Face à cette terrible nouvelle, on n’a qu’une seule chose à dire à Dario : courage grand, ça va aller.

Source texte : ESPN