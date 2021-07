Luka Doncic a désormais une journée qui lui est dédiée à Dallas : c’est quoi la suite, une statue devant la salle ?

À 22 ans, Luka Doncic est déjà une légende vivante à Dallas. Depuis hier, le jeune prodige a ajouté une nouvelle ligne à son CV. Et pas des moindres : le 6 juillet est désormais le « Luka Doncic day » à Dallas et aux alentours de la ville texane.

La Luka mania ne s’arrête plus à Dallas ! Après seulement trois saisons en NBA, sous le maillot des Dallas Mavericks, Luka est déjà l’une des personnes les plus importantes de la ville. Laissera-t-il une aussi grande trace qu’un certain Dirk Nowitzki ? Difficile à dire pour l’instant, vu que l’Allemand a quand même une rue à son nom (et a ramené le premier titre NBA aux Mavs, accessoirement). Quoi qu’il en soit, la décision a été rendue publique hier selon ESPN : le 6 juillet est la journée officielle de Luka Doncic dans le comté de Dallas. L’idée a très sérieusement été validée par les instances officielles pour honorer le phénomène local. Il faut dire que Luka est adoré dans cette partie du Texas. La commission ayant pris cette décision a clairement expliqué que cette journée en l’honneur du Slovène – qui vient d’ailleurs de qualifier son pays pour les Jeux Olympiques – est créée pour rendre hommage aux exploits de Doncic sur le parquet, mais aussi en dehors. L’an dernier, alors que la crise sanitaire liée au COVID-19 devenait incontrôlable, Luka et d’autres joueurs des Mavs ont fait un don de 500 000 dollars pour les médecins, infirmiers, et autres personnes qui étaient en première ligne pour lutter contre la pandémie.

Today, July 6, is Luka Doncic Day in Dallas County #MFFLs 🎉🏀! https://t.co/Rn2c1AeI7q — Clay Jenkins (@JudgeClayJ) July 6, 2021

Mais ce n’est pas tout. Quand on est un leader sur le terrain, on l’est aussi dehors. C’est en tout cas la philosophie de Luka Doncic, qui a aussi donné 1,25 million de dollars avec le proprio des Mavericks, Mark Cuban, pour aider la ville de Dallas après une tempête de neige survenue en février dernier. Il est donc important de mettre en avant son investissement extraordinaire au niveau extra-sportif pour la ville de Dallas, qui lui rend un peu la pareille avec cette journée officielle. Et puis évidemment, sur les parquets, Luka a encore prouvé cette saison qu’il était un talent générationnel. Comme l’indique ESPN, la jeune superstar est devenue le plus jeune joueur à être nommé deux fois dans la All-NBA First Team. Il est aussi (déjà) le joueur des Mavs ayant fait le plus de triple-doubles, et le deuxième joueur qui vend le plus de maillots, derrière l’indétrônable LeBron James. Du très très lourd pour un jeune homme de 22 ans à peine.

Luka Doncic est bien parti pour marquer l’histoire des Dallas Mavericks et de toute la NBA. Le voir recevoir tant de lauriers n’est donc pas si surprenant, bien qu’un peu prématuré pour les deux-trois sceptiques qu’il reste aujourd’hui. En espérant que la love story entre Luka et Dallas ne finisse pas en eau de boudin avec une demande de trade dans les prochaines années…

Source texte : ESPN