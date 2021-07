Chris Paul favori pour remporter le MVP des Finales selon les bookmakers : vu le Game 1 qu’il a sorti, le Point God est plutôt bien parti

Pour les bookmakers, pas de doute, ce sont les Phoenix Suns qui seront champions NBA cette année, sous l’impulsion de… Chris Paul. Selon Las Vegas, c’est le meneur de 36 ans qui remporterait le titre de MVP des Finales. Et quand on voit le premier match réalisé par CP3, on comprend pourquoi il a la cote. Confirmation dans une dizaine de jours ?

Devin Booker, Chris Paul ou même Deandre Ayton, les cadres des Phoenix Suns étaient rayonnants hier face à Giannis, de retour, et les siens. Mais le patron, c’était bien notre cher Christopher Paul, signant une belle ligne de stats : 32 points à 12/19 au tir dont 4/7 à 3-points, 4 rebonds et 9 passes, le tout en 37 minutes. Et cette perf’ devrait ravir nos amis parieurs. Selon les bookmakers, le meneur de 36 ans, pour sa toute première en Finales NBA, a la cote la plus basse pour remporter le Bill Russell Award selon ESPN. Et quand on voit la campagne du bonhomme, ça semble bien parti pour succéder à son poto LeBron James. Bon, accessoirement, il faut battre les Milwaukee Bucks, ne l’oublions pas (ou s’appeler Jerry West).

Mais attention, en Finales NBA, forcément il y a un beau casting, et donc plusieurs prétendants au trophée de MVP. Comment oublier Giannis Antetokounmpo par exemple ? À Las Vegas, les chances du Freak ont baissé à la suite de sa blessure au genou, remettant en cause sa participation au premier rendez-vous de ces Finales. Un genou en W plus tard, Giannis est revenu parmi ses coéquipiers pour débuter ce Game 1. Sans manquer de respect à Khris Middleton, qui réalise des Playoffs plus que solides, tout comme Jrue Club Med (non), le franchise player du Wisconsin devrait repartir avec le titre de MVP des Finales si les Bucks venaient à remporter le Larry O’Brien Trophy. En tout cas, c’est ce que disent les bookmakers. Parmi les autres candidats à cette distinction personnelle, on retrouve le jeune Devin Booker, qui pourrait bien rivaliser avec son coéquipier pour ce titre, lui qui ne semble pas avoir la folie des grandeurs. Et ne surtout pas oublier Deandre Ayton, car si Las Vegas le classe loin dans cette course au MVP, son premier match de chef (22 points et 19 rebonds à 22 ans en Finales NBA ?!) pourrait bien faire changer d’avis les parieurs.

Si le titre de MVP des Finales est sûrement secondaire pour les deux équipes, il y a de nombreux candidats qui peuvent y prétendre, et pour les bookmakers : avantage Chris Paul, qui semble avoir retrouvé ses jambes de 20 ans pour ressembler le plus possible à ses coéquipiers. Mais Giannis est de retour, et on sait que si le Grec est énervé, le cours des choses peut vite changer.

