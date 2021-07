Dario Saric sorti très tôt lors du Game 1 : genou touché, et peut-être un pion de moins sur l’échiquier des Suns

Pour son tout premier match de Finales NBA, Dario Saric n’aura joué que deux minutes en tout, lui qui a été obligé de sortir sur blessure. Les Suns n’ont pas encore donné le diagnostic précis concernant son genou, mais le Croate pourrait déjà avoir joué ses dernières minutes dans cette série contre les Milwaukee Bucks, privant ainsi Monty Williams d’une rotation dans la raquette.

Deux minutes et puis s’en va… Dario Saric a vécu un match expéditif, finalement remporté par les siens, auquel il aura dû assister depuis le vestiaire. Lui qui découvrait les Finales, il devrait s’en souvenir. Rentré sur la fin du premier quart-temps, l’intérieur croate s’est blessé au genou sur une pénétration face à Brook Lopez, lors d’un appui dans la raquette adverse. Résultat, il a quitté ses coéquipiers avec un petit rebond au compteur en plus d’un tir raté. Pas vraiment le scénario qu’il avait imaginé avant la rencontre. Les Phoenix Suns n’ont pas encore donné de précisions concernant l’état du genou droit du Croate. En attendant le résultat de l’IRM, les Cactus espèrent retrouver Dario au cours de la série, car sa polyvalence pourrait bien être utile à Chris Paul et Cie sur certaines séquences.

Depuis le début de ces Playoffs, l’intérieur européen n’était certes pas le plus en vue dans la rotation de Monty Williams. En postseason, Dario Saric, c’est en moyenne 4,5 points et 2,5 rebonds pour 11 minutes de jeu par match. Alors même s’il n’est évidemment pas l’élément majeur de la rotation des Suns, perdre un joueur dès le Game 1 des Finales NBA n’est jamais bon. Au-delà de ça, l’ancien Sixer apportait son intelligence et sa polyvalence aux Cactus de l’Arizona. Autrement dit, les Suns perdent un role player de qualité, capable de scorer, de shooter, de bien bouger sans ballon, et de faire les bons choix en attaque. Cela peut servir mine de rien. Reste à savoir si Dario pourra revenir dans cette série. En attendant, peut-être qu’un mec comme Frank Kaminsky aura plus de temps de jeu et récupérera quelques-unes des minutes du numéro 20 des Cactus.

Une victoire à la clé, mais un blessé déjà pour les Suns. Touché au genou pour sa toute première participation aux Finales NBA, Dario Saric regrette sûrement cette courte, très courte, entrée en matière face aux Bucks. Ce départ de Dario, en bon role player efficace qu’il est, pourrait bien être regretté par le staff de l’Arizona. Kaminsky, à toi de jouer maintenant (lol) !