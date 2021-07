Le Jazz prêt à tout pour conserver Mike Conley : le meneur sera courtisé, en voilà un gros dossier à suivre cet été

Éliminé en demi-finales de Conférence Ouest après avoir pourtant dominé la saison régulière, le Jazz doit se poser les bonnes questions pour enfin réussir à franchir un cap en Playoffs. Parmi les dossiers importants de l’été, il y a celui de Mike Conley, agent libre. On fait le point.

All-Star pour la première fois de sa carrière en 2021, Mike Conley a apporté au Jazz tout ce dont il pouvait espérer. Une présence solide à la mène et des deux côtés du terrain, un joueur intelligent capable de faire progresser un collectif, de l’expérience… bref, si Utah a terminé en tête de l’Ouest au terme de la saison régulière, c’est notamment grâce à Mike. Ce dernier a parfaitement rebondi après une première campagne moyenne chez les Mormons l’an passé, ce qui lui permet de bien se positionner au moment d’arriver à la table des négociations, lui qui est sur le point de devenir agent libre. Seul souci, il a raté une grande partie des Playoffs à cause d’un bobo à l’ischio-jambier, un signe pas très rassurant pour un joueur de 33 ans qui possède 14 saisons NBA dans les pattes. De quoi faire réfléchir le Jazz avant de lui proposer un nouveau contrat ? Pas du tout si l’on en croit Tony Jones de The Athletic. Au contraire, son absence semble plutôt avoir convaincu Utah par rapport à l’importance de Conley dans le collectif des Mormons. Car effectivement, la franchise de Salt Lake City serait prête à tout pour conserver Mike cet été, même si elle est déjà bien blindée financièrement avec les deals XXL de Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Alors « prête à tout », c’est dans la mesure du raisonnable hein, ça ne veut pas dire que le Jazz va sortir un contrat max pour le prolonger. Mais ça montre en tout cas les intentions d’Utah sur ce dossier évidemment important. Car en cas de départ de Conley, le Jazz n’aura pas les ressources salariales pour trouver un meneur de son talent. Alors autant utiliser les Bird Rights sur Mike – récupéré lors du trade de 2019 avec Memphis – pour le conserver et retenter un run l’année prochaine.

