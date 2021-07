Shaqtin’ A Fool, saison 2020-21, Vol. 23 : le best-of de la saison régulière, et ici on a déjà voté Andre Drummond

Toute la saison la rigolarde équipe de NBA on TNT nous concocte chaque semaine le meilleur du pire en NBA, et cette semaine l’édition est on ne peut plus sucrée puisque le Shaq et sa clique de clowns nous proposent tout simplement… le best-of de la saison régulière. On ne sait toujours pas si ce sont les bloopers de nos stars favorites ou les montages claqués qui nous font le plus rire, tout ce qu’on sait… c’est qu’on rit, et on rit de bon cœur. Allez, envoyez la dernière.

Le premier candidat ? Kevin Love qui, rappelez-vous, nous avait montré face aux Raptors tout l’amour qu’il porte au maillot des Cavs et toute la motivation qui le transporte depuis maintenant deux ans. On aurait presque envie d’en rire, sauf que c’est à deux doigts de ne pas être drôle. Celui qui est déjà beaucoup plus drôle ? Bogdan Bogdanovic, Bog down the beach ou le nom que vous voudrez bien lui donner, parce qu’il n’y a RIEN de plus drôle qu’un mec qui se vautre avant de prendre le ballon en pleine poire. C’est mathématique, ça nous rappelle d’ailleurs Sam Dekker pour les plus anciens, et, ouais, très clairement, ça file la banane, surtout quand Lou Williams se prend son petit taquet aussi. Le troisième larron du jour est clairement pour nous le blooper de l’année, déjà parce que cette action d’Andre Drummond nous avait fait vomir de rire en direct, mais aussi car, à bien y repenser, le pépère nous en a quand même lâché quelques unes cette saison à Cleveland, passant rapidement de Top 10 pivots en NBA à border Top 5o des pivots jouant dans l’Ohio. Trois candidats légitimes, et le cadeau maison pour finir puisque les quatre larrons du show préféré du grand public terminent donc cette saison par quelques uns de leurs bloopers maison, parce que ça rigole quand même pas mal sur TNT, quand ça ne donne pas des avis chelous sur la NBA.

Allez zou, Andre Drummond avec la médaille d’or des ahuris de 2021 ? Ici c’est validé… et chez vous, ça donne quoi ?