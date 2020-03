La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : fans de basket et de télé-réalité, on a une bonne nouvelle pour vous

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# La BIG3 League a trouvé un producteur pour son tournoi en forme de télé-réalité

Il y a quelques jours, on vous parlait de ce nouveau concept : un tournoi de basket en quarantaine sous forme de télé-réalité, une idée venue tout droit de la BIG3 League d’Ice Cube. Et devinez quoi ? La BIG3 vient de s’associer avec un producteur, et pas n’importe lequel. Il s’agit d’Endemol, un grand nom qui est notamment à la production du show néerlandais « Big Brother ». C’est Chris Haynes de Yahoo Sports qui a balancé l’info.

Ce tournoi en forme de télé-réalité devrait prendre le nom de « Big Brother: Big 3 ». D’autres détails ont également été donnés : 16 joueurs (hommes et peut-être femmes) au total, testés négatifs au COVID-19 puis placés en quarantaine – avec des arbitres – dans une maison de Los Angeles, pendant une durée de trois semaines avec une diffusion qui devrait commencer début mai.

Pour le moment, les fondateurs de la BIG3 League Ice Cube et Jeff Kwatinetz règlent encore certains détails et sont à la recherche de partenaires supplémentaires, mais un grand pas a été réalisé et ça devrait donc se faire. La preuve, un gymnase est en train d’être construit près de la fameuse maison…

# Doris Burke testé positif au COVID-19, mais elle va bien

Figure médiatique d’ESPN, Doris Burke a été testée positive au COVID-19. C’est elle qui a révélé l’info sur le podcast d’Adrian Wojnarowski. Consciente de son exposition potentielle au coronavirus, elle a réalisé son test le 17 mars dernier, avant d’apprendre la nouvelle environ une semaine plus tard. Elle ne présente désormais plus de symptômes, elle qui avait eu un énorme coup de fatigue lors de la couverture du match entre les Mavericks et les Nuggets du 11 mars dernier.

« Je suis tellement reconnaissante d’être en bonne santé » a-t-elle notamment déclaré.

# Marcus Smart se sent bien

Également touché par le COVID-19, Marcus Smart va bien si l’on en croit Nicole Yang du Boston Globe. Le pitbull de Boston ne présente pas de symptôme. Le coach des Celtics Brad Stevens serait en contact régulier avec son joueur, histoire de prendre de ses nouvelles et mettre en place des tactiques innovantes en matière de flopping.

# Annulation de la saison pour la ligue japonaise et la VTB League

L’annulation de la saison, c’est le scénario qu’on veut absolument éviter en NBA, mais c’est un scénario possible, surtout quand on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde. La B League japonaise et la VTB League – regroupant les meilleures équipes de l’Europe de l’Est – viennent en effet d’annuler le reste de la saison. Pour rappel, la ligue sud-coréenne a également choisi de jeter l’éponge.

# Les belles initiatives s’enchaînent

Tous les jours ou presque, on voit des joueurs, des proprios ou des franchises step up dans la lutte contre le COVID-19. Et ça ne s’arrête pas. On a notamment l’Italien Danilo Gallinari, forcément très sensibilisé au sujet vu ce qui se passe dans son pays natal, qui est rentré en contact avec le Oklahoma City-County Health Department, afin d’apporter du matériel médical pour les personnes en première ligne et donc les plus exposées aux risques. 400 kits de dépistage ont notamment été apportés.

Par ailleurs, on a aussi Steve Ballmer qui a lâché 25 millions de dollars dans la lutte contre le COVID-19. Ben Simmons, Kyrie Irving, Jae Crowder, Anthony Davis, Dennis Smith Jr. et le Miami Heat ont également apporté diverses contributions.

