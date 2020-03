Donovan Mitchell devrait signer sa max extension cet été : enfin une bonne nouvelle pour les fans du Jazz

Les dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour le Jazz. Entre la tempête médiatique provoquée par Rudy Gobert et les tensions apparentes entre les deux All-Stars, les nuits ont dû être longues pour les fans récemment. Mais le bout du tunnel est proche car Donovan Mitchell devrait signer une prolongation de contrat dès cet été. De quoi calmer tout le monde.

Oyé fans du Jazz, vous pouvez souffler. Donovan Mitchell devrait signer une prolongation au max dès la fin de la saison. Il est vrai que la jeune star de Salt Lake City a vécu des semaines difficiles depuis la suspension de la Ligue. Deuxième joueur officiellement contrôlé positif au COVID-19 après son coéquipier Rudy Gobert, l’arrière n’a pas caché son agacement et sa déception à l’encontre du Français suite à l’affaire des micros. Une animosité naissante qui a laissé les fans du Jazz en sueur. La peur que les deux joueurs ne se réconcilient pas, la peur de casser un groupe fort, sûrement le plus fort depuis la fin de l’ère Stockton-Malone. Mais s’il n’y a pour l’heure pas vraiment d’infos sur l’avenir du Frenchie en contrat jusqu’en 2021, pour Donovan les choses s’annoncent plutôt bien. Selon Tony Jones de The Athletic, il est très probable que le numéro 45, finisse par signer une prolongation de cinq ans au max, ce qui pérenniserait l’avenir du Jazz.

« Je peux assurer avec beaucoup de certitudes que Mitchell aime Utah, qu’il s’est parfaitement intégré à la communauté et qu’il aime vraiment jouer pour la franchise. Je peux également dire que le Jazz va garder la main sur le contrat de Mitchell pour les cinq prochaines années et qu’il n’y a absolument pas à s’en faire sur son futur statut d’agent-libre avec restriction. Cinq ans correspond à une éternité en NBA et énormément de choses peuvent changer au sein de la franchise jusqu’en 2025. Il n’y a juste pas de raison de s’inquiéter en avance. Mitchell va signer une prolongation au max à un moment ou à un autre avant le début de la saison prochaine. Cette prolongation va courir jusque dans cinq ans et il sera là pour tout la durée de ce nouveau contrat. Encore une fois, tout peut arriver. Mais je peux l’assurer, Mitchell aime être ici. »

Drafté à la 12ème place en 2017, Spida s’est tout de suite démarqué jusqu’à devenir l’arme offensive principale des mormons. Présent évidemment dans la First Rookie All-Team en 2018, il n’a cessé de progresser au fil du temps avec des énormes cartons et une campagne de Playoffs très au-dessus des attentes où l’arrière a sorti 28,5 points accompagnés de 7 rebonds pour éliminer le Thunder. Du très très lourd pour le rookie. Trois ans plus tard, le voilà déjà convié au All-Star Game. Avec une ligne de stats de 24,2 points, presque 5 rebonds et 4 passes de moyenne à 23 ans, il incarne déjà le présent et le futur de la franchise. Et si vous aviez un doute quelconque sur sa continuité au Jazz, rassurez-vous. Son avenir devrait très certainement passer par Salt Lake City. Un avenir qui s’annonce plus que radieux et avec un gros contrat max directement viré sur son compte en banque tous les mois qui va permettre au Jazz de protéger son joyau sur le long terme pour rassurer les fans. Le gamin est sur une courbe montante, a la tête sur les épaules et a déjà répondu présent dans les moments les plus importants de la saison, de quoi se demander si on ne serait pas en train d’assister à la naissance d’un D-Wade en puissance. Attention quand même, avec un contrat max, on ne lui pardonnera plus rien. C’est le jeu, il devra donc signer pour le meilleur et pour le pire.

La fin du supplice est proche pour les fans du Jazz. Donovan Mitchell devrait signer un contrat max cet été et prolonger son aventure chez les Mormons pour encore un bon bout de temps. Et c’est toute la ville du lac salé qui lâche un gros ouf.

Source texte : The Athletic