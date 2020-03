Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2013, quand Stephen Curry illuminait la Mecque du basket

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Knicks – Warriors, 27 février 2013

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

On n’a pas beaucoup vu Stephen Curry cette année, alors fallait bien qu’on vous propose un match du bonhomme. Et pas n’importe lequel. Le 27 février 2013, l’assassin au visage d’enfant a lâché son plus gros carton en carrière, tout ça dans le mythique Madison Square Garden, face à la franchise de Gérard. Difficile de faire mieux. Ce jour-là, Steph a enflammé les ficelles du MSG, réussissant 11 de ses 13 tirs du parking ! Oui, 11/13 à 3-points, le genre de stats qui prouvent à quel point il était en feu. Mais malgré le festival du sniper, les Warriors – privés du All-Star David Lee – ne se sont pas baladés au Garden, bien au contraire. Parce qu’en face, il y avait du répondant avec J.R. Smith et Carmelo Anthony. Ehh oui, les Knicks n’ont pas toujours été à chier.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !