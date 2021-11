Les Suns déclinent leur option sur Jalen Smith : direction la Free Agency dès 2022 pour le 10e choix de la Draft 2020

En marge du début de la saison régulière, on voit beaucoup de franchises NBA qui activent leurs options sur les jeunes joueurs évoluant sous leur contrat rookie. Et pour cause, ce 1er novembre représente la deadline pour cette année. Mais du côté de Phoenix, on a décidé de prendre une direction différente avec Jalen Smith.

Quand l’intérieur formé à Maryland a été sélectionné en dixième position par les Suns lors de la Draft NBA 2020, on a tous été surpris de le voir être appelé aussi tôt par Adam Silver. En effet, on l’attendait bien plus tard – genre deuxième partie voire fin de premier tour – et avec la présence de Deandre Ayton sur le poste 5, on se demandait pourquoi Phoenix avait décidé de miser sur lui avec un pick aussi élevé. Un an plus tard, le jeunot n’a pas réussi à intégrer le collectif des Cactus, qui visiblement ne tiennent pas à le conserver. Car comme l’indique Shams Charania de The Athletic, les Suns ont décidé de décliner l’option sur la troisième année de son contrat rookie (d’une valeur de 4,7 millions de dollars), ce qui signifie qu’il sera agent libre non restrictif dès l’été prochain. Habituellement, avec des lottery picks comme Jalen Smith, les franchises activent leur option (elles possèdent une option sur la troisième et quatrième année du contrat rookie) afin de garder leurs droits sur le joueur en question, dans le but de le prolonger ensuite ou au moins pour qu’il ait le statut d’agent libre restrictif (à moins que le joueur prenne une qualifying offer mais ça c’est encore une autre histoire). On est donc sur un cas assez spécial ici, d’autant plus que Jalen Smith avait montré quelques bonnes choses en Summer League et en présaison.

Sources: Phoenix is declining center Jalen Smith’s third-year rookie option ($4.7M), making him an unrestricted free agent in 2022. The 6-foot-10 big man averaged 9.5 points and 8 rebounds in four preseason games after posting 16.25 PPG/12.5 RPG in summer league. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2021

Au cours de sa première saison en NBA, Jalen Smith n’a pratiquement pas vu le terrain avec les Suns. Seulement 27 apparitions lors de la campagne magique des Cactus, pour moins de six minutes de jeu en moyenne. Il est même passé par la case G-League en février dernier, preuve qu’il ne rentrait pas encore dans les plans de Monty Williams. Est-ce que le coach de Phoenix va lui donner plus d’opportunités cette année ? Vu les ambitions élevées des Suns, ça risque d’être tendu malgré les progrès montrés par Jalen, nommé dans la All-Summer League First Team cet été après avoir réalisé de bonnes performances dans lesquelles il a montré sa polyvalence et son activité (plus de 16 points et 12 rebonds de moyenne). En résumé, Smith ne semble pas vraiment faire partie du projet Phoenix aujourd’hui, la franchise de l’Arizona cherchant sans doute à faire quelques petites économies alors qu’elle prolonge ses éléments majeurs (Mikal Bridges récemment) et qu’il reste le gros dossier Deandre Ayton à régler. Théoriquement, les Suns pourront toujours tenter de le prolonger en tant qu’agent libre mais ils ne pourront pas lui offrir un salaire de base dépassant les 4,7 millions de dollars, ce qui correspond à la valeur de l’option sur la saison 2022/23. Que ce soit sur le marché de la Free Agency ou via un futur transfert, un départ semble inévitable et l’avenir de Jalen Smith n’a donc pas l’air de s’inscrire dans le désert.

Jalen Smith et les Suns, ça ne devrait plus durer très longtemps. Quand il a été drafté en dixième position l’an passé, les Cactus avaient fait un pari, pari qui ne payera probablement pas donc. Où est-ce que Jalen Smith pourra-t-il rebondir ?

Source texte : The Athletic