Auteurs d’une série de sept victoires puis quatre défaites, les Pelicans sont un peu en mode montagnes russes en ce moment. Des montagnes russes auxquelles Brandon Ingram ne participe pas, lui qui squatte l’infirmerie depuis fin novembre. Le retour du All-Star, c’est pour quand ?

Voilà une question qui pèse de plus en plus du côté de la Nouvelle-Orléans.

Si l’on en croit William Guillory de The Athletic, la frustration monte au sein de la franchise de Louisiane autour du cas Brandon Ingram, qui reste sur 12 matchs ratés consécutifs à cause de son bobo au gros orteil du pied gauche. Une frustration qui puise sa source dans la durée de l’absence évidemment, mais surtout dans l’incertitude entourant son futur retour.

The Pelicans’ four-game losing streak has been a sobering reminder of Brandon Ingram’s importance, @WillGuillory writes. But the question looms: When will he return?https://t.co/nv3GKogTzd pic.twitter.com/Vu5CCCilNR — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) December 22, 2022

Le 13 décembre dernier, jour où les Pelicans ont entamé une vilaine série de quatre défaites consécutives, on apprenait qu’Ingram avait été victime d’une rechute dans sa rééducation. À la base, aucune date de retour n’était fixée concernant Brandon, et on ne s’attendait pas vraiment à une absence aussi longue. Avec cette rechute, on sait déjà qu’Ingram ne jouera pas le match de vendredi face au Thunder et on doute qu’il soit de retour tout de suite après Noël.

“On continue de l’évaluer pour essayer de mettre en place un plan et une date de retour. Il progresse. C’est juste que le process est plus long que prévu.” – Le coach Willie Green, via The Athletic

Quand Zion Williamson et les Pelicans roulaient sur tout le monde entre le 28 novembre et le 11 décembre, l’absence de Brandon Ingram ne représentait pas vraiment un sujet sensible. Mais ça l’est depuis le trou d’air des dix derniers jours (deux défaites à Utah, une à Phoenix et une contre Milwaukee). Parce que oui, les Pels ont bien besoin de BI s’ils veulent espérer bousculer la hiérarchie au sein de la Conférence Ouest.

Ingram reste une pièce capitale de la Nouvelle-Orléans à travers ses capacités de scoreur et de créateur balle en main (20,8 points, 4,7 passes, 5,1 rebonds de moyenne cette saison, 47% au tir dont 47% à 3-points), en particulier sur demi-terrain. Et c’est notamment ce qui manque actuellement chez les Pelicans, qui doivent en plus se débrouiller sans Zion désormais étant donné que ce dernier vient de rentrer dans le protocole sanitaire de la NBA.

On rappelle aussi que l’équipe de la Nouvelle-Orléans est toujours un work-in-progress, avec un équilibre qui reste à trouver quand le groupe est au complet. Juste pour info, Ingram, Zion et C.J. McCollum n’ont joué que 10 matchs ensemble depuis que ce dernier a rejoint la Louisiane lors de la trade deadline de la saison dernière.

Autant dire qu’il y a encore pas mal d’automatismes à travailler. Mais pour ça, il faudrait que Brandon Ingram quitte un jour l’infirmerie…

Source texte : The Athletic