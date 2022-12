Zach LaVine et les Bulls : odeur de transfert ou juste quelques turbulences ?

Auteurs d’un début de saison bien loin des attentes (bilan de 13 victoires – 18 défaites), les Bulls pourraient devenir un vrai acteur lors de la prochaine trade deadline en lâchant leurs meilleurs joueurs pour partir dans une direction nouvelle. On a déjà parlé des transferts potentiels de Nikola Vucevic et DeMar DeRozan, mais quid de Zach LaVine ? Visiblement, le dunkeur fou pourrait lui aussi intégrer les rumeurs.

Ce n’est un secret pour personne, ça ne va pas fort à Chicago en ce moment.

Non seulement les résultats sont médiocres avec cette pauvre 11e place à l’Est, mais en plus l’ambiance n’est pas top. Si l’on en croit Shams Charania et Darnell Mayberry de The Athletic, il y aurait de l’eau dans le gaz entre Zach LaVine et le front office des Bulls, leurs échanges se limitant en gros à des “Bonjour, comment ça va, bonne journée”. La frustration qu’on peut ressentir sur les parquets, notamment entre LaVine et DeMar DeRozan mais aussi d’autres coéquipiers, est également présente en coulisses et la situation entourant Zach n’arrange pas les choses.

Alors que les Bulls ont enchaîné les défaites récemment, LaVine n’a pas encore retrouvé son tout meilleur niveau depuis son opération au genou de la dernière intersaison, lui qui possède toujours des stats très solides (22 points, 4 rebonds, 4 passes de moyenne) mais qui ne se reflètent pas sur les résultats collectifs. Et il ne faut pas oublier non plus que l’arrière double All-Star vient de signer une prolongation de contrat maximale d’une valeur de 215 millions de dollars sur cinq ans. De quoi booster les attentes à son égard… et augmenter le niveau de frustration quand les résultats ne sont pas là.

Pour toutes ces raisons, on peut légitimement se demander si l’avenir de Zach LaVine à Chicago s’écrit en pointillé.

Execs believe Zach LaVine is trying to force his way to LA “LaVine wants to go to the Lakers, that has been pretty clear for a while now. The agents want him to be in Los Angeles, he is a UCLA guy and they did some rattling about his contract last offseason” (Via @SeanDeveney) pic.twitter.com/WHzDBD6txK — NBACentral (@TheNBACentral) December 21, 2022

Si le contrat XXL tout juste signé par LaVine et son genou capricieux peuvent refroidir les franchises potentiellement intéressées par ses services, on en connaît une qui garde un œil sur tous les grands noms pouvant arriver sur le marché des transferts. Vous l’avez compris, on parle des Los Angeles Lakers, jamais bien loin dans les rumeurs. Tiens ça tombe bien, Zach connaît la Cité des Anges puisqu’il a passé ses années universitaires du côté d’UCLA. D’après Sean Deveney d’Heavy.com, qui cite un dirigeant de la Conférence Est, LaVine serait très intéressé à l’idée de rejoindre les Lakers et ses agents voudraient également le voir à Los Angeles. Juste pour rappel, Zach est représenté par Klutch Sports – l’agence de Rich Paul – qui verrait sans doute d’un bon œil une association entre lui, LeBron James et Anthony Davis.

On n’en est pas là pour l’instant et selon ce même dirigeant, un transfert aurait plus de chances d’aboutir lors de la prochaine intersaison qu’à la trade deadline du mois de février (pour info, Zach LaVine ne peut pas être échangé avant le 15 janvier prochain à cause de l’extension signée cet été). Néanmoins, plus on avance, plus la possibilité de voir LaVine quitter Chicago via un transfert semble gagner en crédibilité.

Avec leur bilan négatif, un Lonzo Ball qui ne quitte plus l’infirmerie et une équipe qui donne l’impression d’aller nulle part, les Bulls seront à surveiller de près sur le marché des transferts. Pour l’instant, la franchise de Chicago semble encore croire en son projet, mais ça pourrait ne pas durer…

Sources texte : The Athletic, HoopsHype, Heavy