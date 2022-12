En marge de la toute récente confrontation entre les Warriors et les Nets, le coach des Dubs, qui doit également succéder à Gregg Popovich – dont il était jusqu’alors l’assistant – à la tête de Team USA, s’est exprimé sur le sujet. Et pas pour raconter des carabistouilles, puisque le nonuple champion NBA (cinq bagues sur les parquets, quatre sur le banc) a évoqué son souhait de pouvoir compter sur Kevin Durant aux Jeux Olympiques de Paris dans maintenant moins de deux ans.

Team USA est très attendu à chaque tournoi olympique de panier-ballon, et Paris 2024 ne devrait évidemment pas échapper à la règle. Néanmoins, si les Cainris demeurent favoris sur le papier, la concurrence n’a jamais semblé aussi rude depuis l’effondrement de l’URSS et de la Yougoslavie au début des 90’s, en témoigne la montée en puissance des joueurs étrangers en NBA ces dernières années. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Joel Embiid, Luka Doncic ou encore Rudy Gobert, Shai Gilgeous-Alexander voire Lauri Markkanen ou Pascal Siakam, sans oublier Paolo Banchero et Victor Wembanyama à l’avenir, sont autant d’individualités capables de mener leur sélection et de regarder dans les yeux les meilleures stars US. La suprématie de Team USA aura d’ailleurs été mise à mal ces dernières années, avec une défaite au Mondial 2019 et aux Jeux de Tokyo, à chaque fois face au pays organisateur de la prochaine olympiade – cocorico – , la France.

Vous l’aurez compris, face à une telle adversité, la présence d’un joueur comme KD serait plus que bienvenue pour la sélection de Steve Kerr. Avec un titre de champion du monde et trois breloques dorées ramenées des Jeux (record partagé avec Carmelo Anthony), l’ancien joueur du Thunder et des Warriors n’a plus grand chose à prouver sur la scène internationale. Cependant, à Paname, il aurait l’opportunité de devenir l’unique recordman de médailles d’or olympiques chez les basketteurs mecs (chez les filles ces mesdames Bird et Taurasi sont quintuples championnes olympiques). Voici un beau challenge pour la fin de carrière du numéro 7 des Nets, qui aura 35 ans au moment de l’échéance. Néanmoins, après une si longue carrière au plus haut niveau, se posera le moment venu la question de son état physique, d’autant plus après les divers pépins qu’il a pu subir ces dernières années (à commencer par sa rupture du tendon d’Achille en 2019).

“Cela serait bien […] Il a été très dominant avec Team USA et, comme je l’ai déjà dit, c’est un gars qui aime jouer, donc on espère qu’il décidera de continuer avec nous” – Steve Kerr

Outre ses qualités incontestables de basketteur qu’il prouve encore aujourd’hui (30 points par match en 2022-23), le Slim Reaper pourrait se rendre utile à plus d’un titre au sein du roster cainri. Steve Kerr connaît bien le natif de Washington depuis leur collaboration chez les Warriors (2016-2019), et alors que Stephen Curry (36 balais dans deux ans) a également fait part de son envie d’être de l’aventure parisienne, cela ferait déjà deux joueurs d’expérience, et pas des moindres, pour encadrer la jeune garde US (même si le meilleur shooteur de l’Histoire n’a jamais disputé les Jeux). Et quelle jeune garde ! Si le niveau de la concurrence à l’international monte en flèche, le pays de l’Oncle Sam n’en demeure pas moins un vivier de talents incomparable. En 2024, on pourrait ainsi retrouver Jayson Tatum, Ja Morant, Devin Booker ou encore Zion Williamson pour mener l’équipe, auxquels on pourrait adjoindre des éléments comme Jaylen Brown ou Donovan Mitchell. Des vétérans comme Damian Lillard, Anthony Davis ou encore Paul George ne sont pas à écarter tandis que la progression de jeunes pépites comme Cade Cunningham, LaMelo Ball, Jalen Green, Anthony Edwards voire Evan Mobley est également à surveiller d’ici là.

Steve Kerr milite donc assez ardemment pour la présence du joueur des Nets aux Jeux de Paris 2024. On ne sait pas si les futurs adversaires de Team USA sur les parquets parisiens sont forcément réjouis à cette idée, on sait toutefois que cela serait une nouvelle extraordinaire pour tous les fans de balle orange de l’Hexagone.

Source texte : CBS Sports