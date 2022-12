Alors que la NBA Trade Deadline de début février s’approche lentement mais sûrement, les candidats à un potentiel transfert vont devenir de plus en plus nombreux. Parmi eux ? L’extérieur des Raptors Gary Trent Jr., en passe de devenir agent libre dans quelques mois. On fait le point sur son dossier.

Quel est le joueur des Raptors le plus susceptible de se faire transférer d’ici à la prochain trade deadline ?

Voici la question à laquelle les insiders d’HoopsHype ont voulu répondre, la franchise de Toronto pouvant potentiellement faire partie des vendeurs en février prochain au vu de ses mauvais résultats actuels (6 défaites sur les 7 derniers matchs). La réponse : Gary Trent Jr..

Une réponse logique au vu de la situation contractuelle de l’arrière de 23 ans. En effet, GTJ est possiblement dans la dernière année de son contrat actuel, lui qui possède une player option sur la saison 2023-24. Qui dit player option dit agent libre potentiel, et qui dit agent libre potentiel dit transfert à envisager pour la franchise si elle ne veut pas perdre son joueur contre peanuts.

Multiple NBA executives believe Kristaps Porzingis could opt out of his $36 million player option for a new long-term deal this summer.

More on his future, along with Zach LaVine, Kyle Kuzma, Gary Trent Jr, and others, on @hoopshype. https://t.co/6lLM6OFsa2

— Michael Scotto (@MikeAScotto) December 21, 2022