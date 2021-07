Le rookie Jalen Harris suspendu par la NBA pour violation du programme anti-drogue : c’est ce qu’on appelle commencer sa carrière du bon pied

Ce n’est pas une nouvelle qui changera la face du monde, mais ça reste une info qui compte. Jalen Harris, le rookie des Raptors, vient d’être sanctionné par la NBA et devra rester éloigné des terrains pendant un an minimum. Pas forcément le bon plan quand on essaye de lancer sa carrière…

Peu de précisions ont été apportées sur le cas Jalen Harris mais ce qu’on sait déjà, c’est qu’il ne disputera pas la saison 2021-22. D’après Shams Charania de The Athletic, le rookie sélectionné à la toute fin de la Draft 2020 vient d’écoper d’une suspension de la part de la NBA pour violation du programme anti-drogue de la Grande Ligue. On ne sait pas exactement ce qu’il a fait pour mériter cette sanction mais c’est un vrai coup d’arrêt pour celui qui avait su profiter de la fin de saison en mode tanking des Dinos pour se montrer. Au total, Harris a disputé treize rencontres avec les Raptors cette saison dont neuf entre fin avril et mi-mai. Ses stats sur l’ensemble de la saison ? 7,4 points en 13,2 minutes par match, à 50% au tir dont 47,2% du parking et quasiment 78% aux lancers-francs. Il a notamment fait un peu de bruit lors de ses dernières sorties en fin de saison régulière, avec deux matchs à plus de 15 points et même une explosion à 31 unités sur le parquet des Mavericks. Cela représentait donc une bonne base pour le gamin de 22 piges en vue de sa campagne sophomore, lui qui s’était également illustré un peu en G League (plus de 17 points de moyenne, 50% à 3-points). Malheureusement, il va devoir trouver une autre occupation pour la saison à venir, lui qui est d’ailleurs sur le point de devenir agent libre restrictif après avoir passé son année rookie sous un two-way contract. Jalen Harris pourra demander sa réintégration en NBA dans un an.

Toronto Raptors guard Jalen Harris has been dismissed and disqualified from the NBA for violating terms of anti-drug program, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harris is able to apply for reinstatement in one year. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2021

Sans vouloir spéculer sur le type de violation qui accompagne le cas Jalen Harris, il est bon à savoir que la NBA et le syndicat des joueurs s’étaient mis d’accord en décembre dernier sur la suspension des tests aléatoires concernant la marijuana pour l’ensemble de la saison 2020-21. Cela signifie que les tests ont été axés sur la prise de produits dopants et de drogues dures. Mais peu importe les causes qui se cachent derrière cette sanction au final, Harris vient de mettre sa carrière NBA en péril. Quand vous n’avez pas encore réussi à faire votre place chez les grands, une absence d’un an pour violation du programme anti-drogue peut vite vous sortir du paysage et bonne chance ensuite pour y entrer à nouveau. Et encore, comme l’indique Blake Murphy de The Athletic, Harris échappe à une suspension de deux saisons grâce à son statut de joueur de première année. Les sanctions sont effectivement moins élevées pour les rookies, sans doute pour éviter de les plomber encore plus, notamment sur le plan financier. En comparaison, Tyreke Evans avait écopé justement d’une suspension de deux saisons en mai 2019, et pourrait donc théoriquement demander sa réintégration aujourd’hui. Mais ne rêvez pas trop, chers fans des Kings, on le voit mal revenir.

L’autre joueur qui pourrait avoir beaucoup de mal à revenir, c’est donc Jalen Harris. Peut-être que les promesses montrées en fin de saison et son jeune âge l’aideront à retrouver un spot au sein de la Grande Ligue, mais le chemin du retour sera semé d’embûches.

Source texte : ESPN