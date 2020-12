La NBA pourrait zapper les dépistages de marijuana en 2021 : trop bien, J.R. Smith va continuer à cumuler ses deux hobbies

Quand on y réfléchit un peu, ceci est peut-être bien la meilleure nouvelle de la journée. Le 8 juin dernier Adam Silver annonçait sous un tonnerre de hourras que les substances dites « récréatives » ne seraient pas soumises au moindre test dans la bulle, provoquant probablement dans un premier temps quelques soirées enfumées à Disneyland. Bonne nouvelle ou pas, le bail a de grandes chances d’être renouvelé cette saison, dans un but de sécurité sanitaire selon les premières sources. Bah voyons, et youpi.

L’info est passée relativement à la trappe dans le flow des grosses signatures et/ou trades de la semaine, mais la stratégie sanitaire de la NBA visant à laisser un peu tranquille les fumeurs de marijuana ou autres substances récréatives pour se concentrer sur l’ami COVID est bien parti pour être reconduite au moins un an de plus. Souvenez-vous, c’était au mois de juin dernier :

Sources: The NBA and NBPA have agreed to conduct performance-enhancing drug testing during resumed 2019-20 season in Orlando — but tests for recreational drugs will remain suspended. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2020

Grande nouvelle à l’époque puisque les amateurs de beuh pouvaient alors se prévoir des soirées aquabulle sans craindre d’être pris par la patrouille, et à l’aube de cette nouvelle saison c’est cette fois-ci le dénommé Ben Dowsett de Forbes qui a mis les pieds dans le plat d’herbes de Provence en annonçant ceci :

League sources: Continuing a theme from the Orlando bubble, the NBA will not test its players for marijuana for the upcoming 2020-21 season. — Ben Dowsett (@Ben_Dowsett) December 3, 2020

J.R. Smith en hélico**te, Mike Beasley qui saute sur son téléphone, Dion Waiters déjà à pied d’œuvre à l’entrepôt, bref vos héros préférés n’ont probablement pas trainé pour remettre le réseau en route, et si la raison potentiellement évoquée par la NBA (réduire au maximum les interactions au cabinet afin de minimiser les risques de se refiler le COVID) semble assez logique, on sait déjà que c’est la partie la plus festive de cette décision qui a sonné dans la tête de certains comme un sacré gong. Une nouvelle qui pourrait d’ailleurs en amener une autre car entre deux couloirs vides circule ainsi la rumeur d’une validation définitive de cette décision.

Objectif pas de COVID cette année en NBA, et s’il faut en passer par un assouplissement à d’autres niveaux pourquoi pas. Ce qu’il nous manque aujourd’hui ? Tout simplement qu’une franchise fasse confiance à J.R. Smith à la reprise, juste pour le voir débarquer avec son stock de Hennessy, juste pour voir une entreprise d’installation décharger une serre dans sa nouvelle maison. Je le sais, tu le sais, il la fera sécher.