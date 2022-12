On en parlait justement il y a quelques jours. Alors qu’une offre de 3 milliards de dollars était sur la table pour racheter les Phoenix Suns, on se demandait qui allait succéder au propriétaire Robert Sarver à la tête de la franchise de l’Arizona. On a désormais la réponse : Mat Ishbia.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la bombe ce mardi en début de soirée : le milliardaire Mat Ishbia, PDG de United Wholesale Mortgage (une société de prêts hypothécaires), est en train de finaliser le rachat des Phoenix Suns et de la franchise WNBA du Phoenix Mercury. Un accord de principe a en effet été trouvé entre Ishbia et Robert Sarver. La vente de la franchise de l’Arizona est estimée à 4 milliards de dollars (record NBA) et devrait être officialisée dans un avenir proche si l’on en croit le Woj.

ESPN Sources: Ishbia’s purchase price is in the neighborhood of $4 billion. https://t.co/HzH2XSspHp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2022

Depuis les accusations de racisme, sexisme et misogynie portées à son encontre, la place du proprio actuel Robert Sarver fut de plus en plus contestée dans l’univers NBA, à tel point que ce dernier a récemment décidé de jeter l’éponge et de mettre sa franchise en vente. Plusieurs acheteurs potentiels s’étaient manifestés, notamment un groupe d’investisseurs composé de Jack Selby et Jason Pressman. Il y avait même des rumeurs concernant une potentielle implication de l’ancien président américain Barack Obama, mais c’est donc finalement le patron d’United Wholesale Mortgage qui va succéder à Sarver.

Mat Ishbia will be bringing in his brother, Justin, as a significant investor and alternate governor for the Suns, sources said. https://t.co/MQOl6t1Xu5 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2022

Comme indiqué par Shams Charania de The Athletic, Mat Ishbia peut compter sur un investissement conséquent de son frère Justin, qui par la même occasion va devenir le gouverneur suppléant des Suns.

Et pour la petite histoire, sachez également qu’Ishbia a un passif de basketteur puisqu’il a porté les couleurs de l’université de Michigan State entre 1998 et 2002 (sous le célèbre coach Tom Izzo), remportant même un titre de champion national en trois participations au Final Four de la March Madness.

Source texte : ESPN, The Athletic