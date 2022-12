Vous le savez, pour bien préparer Noël, chez TrashTalk on fait le point sur les différentes courses aux trophées individuels. Et aujourd’hui, direction la classe biberon puisqu’on va parler Rookie de l’année 2022-23.

Pour ceux qui veulent retrouver toutes les vidéos de leur chaîne YouTube préférée, c’est par ici.

C’est l’une des courses aux trophées qu’on kiffe le plus : celle pour le titre de Rookie de l’année. Pourquoi ? Car on adore voir des jeunots talentueux apporter un vent de fraîcheur sur la NBA. Et cette saison, on est servis avec Paolo Banchero qui fait déjà des dingueries sous le maillot du Orlando Magic, mais aussi la pépite des Pacers Ben Mathurin qui cartonne en sortie de banc du côté d’Indiana. Est-ce qu’on est partis pour une course à deux ? Vous êtes plutôt Paolo ou Ben ? Qui d’autre pour se mêler à la discussion ? Quid de Keegan Murray (Kings), Jabari Smith (Rockets) et Jaden Ivey (Pistons) ? Voilà autant de questions auxquelles on va essayer de répondre dans l’Apéro du jour.

Vous connaissez la chanson : on s’installe peinard, on prend un truc à grignoter, on balance son commentaire car tous les avis comptent. Pour le reste, on s’occupe de tout.